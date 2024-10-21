大缺工！住宿業超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住

▲觀光旅宿業紛紛祭出福利搶才。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

主計總處公布最新薪資統計，8月份全體受僱員工經常性薪資平均數為46,751元，年增3.08%，其中住宿業從業人員薪資年增5.25%，可見業者為了徵才而提高薪資水準，另也有免費供餐、提供住宿優惠、制服換洗等福利，甚至祭出年薪24個月、周休三日、全球免費住宿等誘因來搶才。

1111人力銀行表示，近年觀光旅宿業為了爭取人才更不吝加薪、給福利，像是煙波大飯店，針對基層的房務員給予「整房津貼制度」，房務員平均月薪提升至5.3萬元、最高可達6.5萬元以上、年薪總計高達24個月。

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1111人力銀行指出，在加薪搶才之外，其實投入飯店旅宿業還有不少超星級的隱形福利，是其他產業享受不到的，像是台北君悅酒店在年度徵才時，除了有員工餐廳等基本福利，正職員工工作滿3個月，享全球凱悅飯店每年12晚的免費住宿。

另外，雲朗觀光旗下的日月潭雲品酒店，也創下飯店旅宿業的先聲，於9月份開始實施周休三日，讓員工每年多出52天假期，為了滿足全面周休三日的目標，加大徵才力道，人力沒有全面補齊的單位，現階段也以日薪計算方式，在發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13％。

台北遠東香格里拉飯店的員工福利，不只在國內有每年1晚免費的生日住房，員工還可申請全球100多家香格里拉酒店免費住房，依年資每年可申請的住宿天數逐年遞增，最多每年可申請18晚，吸引許多喜愛旅遊美食的新世代加入。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，年輕人更重視工作與生活的平衡，調查發現最讓新鮮人心動的福利包括，年假天數優於勞基法、周休三日、購屋/租屋補助，為了能吸引新血投入產業，觀光旅宿業者在福利上推陳出新，展現留才誠意，徵才的方式也更加靈活，在面試時送出餐券、住宿券，讓年輕人有更多機會體驗企業文化。

曾仲葳指出，目前有54％觀光旅宿業處於缺工缺才狀況，1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近6萬筆工作機會數，人才需求迫切，有意投入觀光旅宿業的求職者，可以把握機會投入相關產業。