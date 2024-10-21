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快訊／台股收盤上漲55.26點　台積電持平至1085

▲▼（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天收漲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場上漲55.26點，以23542.53點作收，漲幅0.24％，成交量3521.75億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲115.71點開出，指數開高走高，盤中最高達23678.51點，最低23480.06點，終場收在23542.53點。

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盤面焦點個股收盤後表現，權值股表現上，台積電維持平盤價1085元作收，成交量63237張；鴻海（2317）盤中最高來到213.5元為7月17日以來新高，不過午盤後漲幅收斂，小漲2.5元或1.2%，以每股210元作收，成交量58362張；大立光（3008）在前一個交易日重跌8.64%後反彈，今日以每股2400元作收，上漲75元或3.23%，成交量1278張。

另外，AI股廣達（2382）上漲2元至309元；航運股陽明（2609）上漲2.5元來到68.4元。

今天漲幅前5名個股為景碩（3189）上漲10.5元，漲幅10％；晶彩科（3535）上漲5.3元，漲幅10％；恩德（1528）上漲1.65元，漲幅10％；川飛（1516）上漲1.85元，漲幅9.97％；祥碩（5269）上漲150元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為金萬林-創（6645）下跌1.8元，跌幅6.72％；劍麟（2228）下跌6元，跌幅4.9％；愛山林（2540）下跌4.3元，跌幅4.38％；百達-KY（2236）下跌5.5元，跌幅4.3％；台灣精銳（4583）下跌32元，跌幅3.89％。

資料來源：證交所

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