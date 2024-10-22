星展集團成為首家EU ETS　提供融資避險方案東南亞銀行

▲星展銀行,DBS。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展集團宣布推出一系列專業的融資與避險方案，成為首家為企業提供此類服務的東南亞銀行，協助企業在歐盟碳排放交易體系（the European Union Emissions Trading System, EU ETS）下有效應對氣候責任管理。作為全球規模最大且最成熟的合規碳市場之一，EU ETS近期已擴大涵蓋範圍至歐盟以外的航運業者，進一步推動企業在碳排放合規方面的需求與挑戰。

這套解決方案由星展銀行環球金融市場業務旗下的減碳業務單位設計，能夠為企業提供穩定且具成本效益的歐盟排放配額（EU Allowances, EUAs）相關服務。此方案著重於兩大重點：

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融資：針對持有歐盟排放配額庫存的客戶提供營運資金解決方案

避險：提供企業管理歐盟排放配額庫存相關財務風險的避險策略

星展集團金融市場處交易部門主管戴敏峰表示，隨著脫碳進程不斷加速，排放配額和自願性碳權的交易日益重要，成為激勵企業減少碳足跡並採用清潔技術的重要機制之一。

EU ETS歐盟碳排放交易體系是全球首個碳排放交易制度，目的激勵企業採用低碳技術，並運作於「總量管制與排放交易」機制，對高耗能產業設置年度碳排放量上限，且每年逐步降低排放配額。每一個配額代表允許排放一噸二氧化碳或等效的其他溫室氣體，納入此制度的企業必須擁有足夠的碳權來支持其碳排放量，否則將面臨罰款。企業可透過購買、交易或獲得排放配額來達成碳排規範。

2024年，歐盟碳排放交易體系擴大涵蓋範圍，將歐盟以外公司的航運排放納入管理，根據此制度，進出歐盟港口的大型船舶需持有足夠配額以覆蓋其一半的碳排放量。預估顯示，至2026年，亞洲航運公司每年在歐盟排放配額上的支出將超過10億歐元（約新台幣357億元），其中以新加坡和中國的航運公司預計承擔最大部分費用。

這些規範對企業的營運資金需求帶來重大壓力，尤其是在歐盟排放配額價格波動的情況下挑戰更加嚴峻。過去兩年，歐盟排放配額價格每噸在50歐元至98歐元（約新台幣1,782元至新台幣3,494元）之間，面對這些挑戰，星展集團減碳業務部門致力於提供解決方案，協助企業有效管理合規碳市場帶來的新興風險並履行氣候義務，該部門觀察到企業對應對歐盟碳排放交易體系複雜性的需求日益增加，並已成功完成兩筆相關交易

