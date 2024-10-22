台新金少主浮上檯面！吳東亮次子 37歲吳昕豪接人壽副董

台新金（2887）今（22）日晚間發布重大訊息，台新金董事長吳東亮次子、現年37歲的吳昕豪接任台新人壽副董事長一職，正式浮上檯面扛重責大任。

美國總公司傳破產 TGI FRIDAYS台灣代理商「延後興櫃計畫」

美國知名休閒連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS傳出陷入財務困境，可能聲請破產保護，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）雖表示台灣營運狀況穩定不受影響，對原定11月登錄興櫃交易也產生變數，為維護投資人權益，確定IPO時程將會延後，集團也提出3點聲明。

映泰股價狂飆「漲幅101%」！被盯上提前開獎：9月虧損884萬元

板卡廠映泰（2399）因最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達101.41%，被證交所列入注意股，並應要求公布相關財務業務等重大訊息，9月歸屬母公司虧損884萬元，每股淨損0.05元，相比8月虧損1,533萬元、每股淨損0.09元較為收斂。

力積電遭SBI社長痛批「不誠實」 黃祟仁親上火線解釋2原因

力積電（6770）今日舉行法說會，董事長黃崇仁也親上火線解釋和日商SBI合作破局原因，黃崇仁表示，力積電一直是以誠信、專業的態度進行所有的評估和協商，但由於日本經濟產業省補貼政策要求有違反台灣證交法風險以及SBI方面無法提出可行的新廠籌資、行銷等營運計畫等兩大原因，因此合作破局。

川普當選收回台積電補助？ 郭智輝：選舉間不回答假設性問題

經濟部長郭智輝今（22）日出席「2024安永企業家獎論壇」，會前受訪時談到台積電在歐美布局等議題，他表示，台捷先進晶片設計中心成立，對於台積電歐洲廠會有很大幫助；至於有外媒指出川普當選的話可能會收回台積電美廠補助，郭則說選舉期間就不回答假設性問題。

竹科2奈米廠「工人觸電亡」 台積電：辦公棟停工全力配合調查

台積電（2330）F20廠發生工安意外，一名52歲工人疑在施工時觸電身亡，新竹科學園區管理局已下令停工調查職災原因。對此，台積電22日表示，全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。

17LIVE遭爆退出台灣 發5項聲明駁斥

市場傳出遊戲直播公司17LIVE 有意出售台灣業務，17LIVE 今（22）日發出5項聲明，強調「此為市場荒謬不實傳言」，並指營運調整策略生效，且營運狀況已逐步改善，會持續投入經營台灣市場。

美債送分題白忙一場！ETF全面走疲 華爾街大佬：殖利率挑戰5%

美債在降息呼聲中獲市場認定為極具潛力的投資工具，更有不少投資機構以「送分題」吸引資金湧向債券市場，不過包括國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）等多檔ETF股價全跌破年線，華爾街重量級投資報告示警，在通膨和美國財政支出擔憂下，未來6個月內美債殖利率可能會觸及5%的關鍵水準，顯示債券還有下跌空間。

日圓兌美元貶破151！ 台銀日圓現鈔「0.2157」逼近前低

受美國降息腳步趨緩預期心理影響，日圓兌美元今（22）日盤中貶破151大關，台北時間下午2點左右來到151.07，觸及7月31日以來最低。不過受到台幣隨亞幣走弱影響，台銀日圓換匯賣出價今日最低僅0.2157，尚未突破前低。

航海王揚帆！馬士基4度調高財測 長榮、萬海逆勢翻紅

台股今（22）日開低，一度下跌逾270點，不過貨櫃三雄盤中逆勢上漲，萬海（2615）漲近3％、長榮（2603）漲逾2％；據悉，航運巨擘馬士基（Maersk）在半年內已4度調高今年度的獲利預測，預計紅海危機將讓運價持續上揚。