映泰股價狂飆「漲幅101%」！被盯上提前開獎：9月虧損884萬元

▲板卡廠映泰近期股價漲幅亮眼。（圖／翻攝自映泰臉書）
記者楊絡懸／台北報導
板卡廠映泰（2399）因最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達101.41%，被證交所列入注意股，並應要求公布相關財務業務等重大訊息，9月歸屬母公司虧損884萬元，每股淨損0.05元，相比8月虧損1,533萬元、每股淨損0.09元較為收斂。
映泰9月營收1.8億元，月增36.52%，年減9.54%；第三季營收4.91億元，季減6.8%，年減10.7%；累計今年前三季營收16.46億元，年減7.52%。雖然尚未公布第三季獲利狀況，但主板旺季單月卻出現虧損，低於市場預期。
映泰為二線板卡廠，主要產品包括主機板、顯示卡，這兩項產品營收比重接近80%；另有固態硬碟（SSD）、動態隨機存取記憶體（DRAM）、智慧運算應用及充電樁控制板等綠色能源解決方案。
映泰因3A遊戲大作《黑神話：悟空》刺激電腦硬體，並投資「兩隻小金雞」持股元澄半導體11.33%、先發電光9.95%，切入矽光子概念題材獲超微（AMD）青睞，近期受投資市場矚目而激勵股價上漲；不過，矽光子技術能否為映泰帶來獲利，後續營運能否順利轉盈，仍需要觀察。
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