台北數位應用博覽會暨跨境電商年會登場　引領產業數位轉型



▲台北市市長蔣萬安開幕致詞，盼參與企業藉此活動提升競爭力，抓住全球市場的數位機會。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

全球AI蓬勃發展，為數位應用及跨境電商帶來前所未有的變革。為鼓勵中小企業善用數位創新，開創新商業模式，於10月22日舉辦的「2024台北數位應用博覽會暨跨境電商年會」，以「Digi Taipei X」為主題，首度結合「台北數位應用高峰會」與「台北跨境電商年會」兩大年度活動，透過「數位」、「跨境」兩大主軸，舉辦超過10場主題講座，匯聚6大數位轉型應用領域，並邀請超過30家業者，提供一站式服務與方案，滿足全產業數位應用需求。

大會亮點之一「台北新貿獎頒獎典禮」，由台北市長蔣萬安親自頒發跨境電商界的最高殊榮「2024台北新貿獎」，獲獎企業涵蓋各產業，從農產、車用品，到寵物用品；從線下到線上，從代工到品牌，展現了台灣企業在跨境電商領域的創新力與競爭力，也代表了MIT產品在全球市場中的強大能量，讓跨境電商讓全球有網路的地方，都變成是台北、台灣的市場！

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▲2024新貿獎頒獎典禮，10家金獎企業與貴賓合影，左6起台北市政府產業發展局吳欣珮副局長、台北市蔣萬安市長、台北市進出口公會(IEAT)黃文榮秘書長。（圖／IEAT提供）

台北市長蔣萬安表示，台北市作為首都，不僅是經濟的核心，也是人工智慧和數位科技發展的重要基地。今年，「2024台北數位應用博覽會暨跨境電商年會」整合多個數位服務專案，以「Digi Taipei X」為主題，將數位應用博覽會與跨境電商年會合而為一，不僅是數位轉型資源的一次集結與展示，就如同主題中的「X」，象徵著探索與未知，更是一個激發數位應用無限可能的整合平台。未來，台北市政府將持續支持數位應用的推廣與實踐，致力於幫助本市的企業提升競爭力，抓住全球市場的數位機會，實現可持續的經濟成長。

專題講座精彩連連 AI時代的數位運營與跨境電商趨勢深入探討

台北數位應用博覽會暨跨境電商年會共舉辦13場專題講座，聚焦在AI浪潮下數位運營與跨境電商的最新趨勢，助力與會者一次掌握產業動態與成功案例。在數位運營方面，邀請到台科大專任特聘教授盧希鵬擔任大師講座，以「AI與行銷底層邏輯」為主題，分析行銷如何善用AI，同場亦邀請傑出通路品牌「鞋全家福」和知名媒體「台灣赫斯特」分享自身個案。另AI應用實務講座也安排5家新創業者，介紹新的AI應用解方。

▲數位發展部數位產業署黃雅萍主任秘書蒞臨致詞。（圖／IEAT提供）

跨境電商部分，則由知名亞洲跨境設計購物平台Pinkoi 顏君庭共同創辦人暨執行長擔任大師講座，以「Pinkoi生活風格AI模型，消費版MBTI助攻品牌成長」為題，解析Pinkoi如何打造獨家的AI廣告模型，精準找到消費者屬性，為設計師打造無遠弗屆的跨境商機；另外，興櫃公司、自行車GPS大廠群利科技Bryton Inc.王聖?創辦人暨執行長也以首度公開分享如何透過跨境電商走過疫情低潮，短短一年迅速創造百萬美金營收的運營心法，讓現場許多企業收穫豐富。

三大新貿獎得主分享跨境成功祕訣，實戰經驗指引未來

除群利科技外，也邀請另外兩位新科台北新貿獎得主自力耕生孫宗德共同創辦人、時邁國際黃立維總經理共同分享企業經營跨境電商的成功要素，專注寵物食品的自力耕生，同樣於2023年開始經營跨境電商，自行開發CRM系統，注重行銷分析，並具備良好的分眾區隔、行銷手法與國際市場策略規劃，成功開拓港澳及美國市場；時邁國際則由代工升級轉型，在3個月內打造自有品牌EraMax成功攻佔北美市場，於Amazon北美上線首週即獲得新品排行第一名，展現數位外貿的無限可能！





全方位數位解決方案助力企業轉型，探索數位應用無限可能

除專題講座外，年會現場還匯集超過30家資服業者，涵蓋數據決策、網路商務、行銷推廣、數位客服、內部管理、營運製造等領域，CRM、ERP、BI、AI工具等超過200個導入方案，為企業提供全方位的數位應用與跨境電商資訊交流平台，幫助企業全面掌握數位轉型機會，實現智慧應用。

更多數位應用及跨境電商拓銷市場訊息，請上「台北數位企業發展中心」網站(https://dbc.gov.taipei/)及「台北市跨境電商產業發展中心」(https://etradehub.gov.taipei/)網站查詢，或鎖定北市產業局官網(https://www.doed.gov.taipei/) 、FB粉絲專頁「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」(https://zh-tw.facebook.com/StartUPTaipei/) 查詢。