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前立委余宛如出任工研院創新公司總經理　五大方向助攻台灣高科技產業升級

▲前立委、TITA執行長余宛如出任工研院創新公司總經理，五大方向助攻台灣高科技產業升級。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲前立委、TITA執行長余宛如出任工研院創新公司總經理。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

工研院旗下的「創新工業技術移轉股份有限公司」22日舉行董事會，宣布新任總經理由前立委余宛如出任，期望借重余宛如在推動創新創業、數位轉型與社會企業的經驗和專長，帶領公司邁向新里程碑。對此，余宛如受訪時表示，創投既是產業與資金重要的粘合劑、轉化劑，同時也是引導資金注入產業的重要媒介，她未來會善用創新公司的獨特優勢，帶領公司朝五大方向發展。

創新工業技術移轉股份有限公司（簡稱ITIC）是國內第一家兼具技術移轉與創投服務的機構，與工研院相輔相成，歷來工研院專注在技術研發，ITIC提供資金、人才、管理等整合服務，協助將工研院的技術擴散到民間，促成台灣產業升級轉型。自成立以來在全球各地投資的新創資金超過120億元新台幣，而且橫跨不同階段的新創與企業，數十年累積出獨特的技術深度跟資源廣度，近年來更積極配合國發會、經濟部、國科會等政府單位推動新創，提供多元靈活的專業服務。

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新任總經理余宛如在擔任立委時，在國內外科技新創領域的付出與貢獻相當獲得產業界的肯定，鑑於當時全球資金跟科技趨勢，她推動境外資金回台投資專法，上路後累積3500多億的資金回台，其中近1800億資金實際用在產業投資，也曾提案修改產業創新條例、公司法等推動天使投資與發行無面額，引導資金活水注入新創事業，並促成金融科技與無人載具實驗沙盒條例三讀，驅動新興科技產業發展。

此外，余宛如在立委任內與AIT的互動也很密切，曾一起推動台美人才循環大平台，也曾受邀擔任美國國務院IVLP國際領袖學人、美國史丹佛大學訪問學者，在總統賴清德總統擔任行政院長期間，余宛如力推的新創、地方創生與社會創新等工作，當時也都獲得賴清德的重視與支持，落實成政策並編列預算推行。

卸任立委後，余宛如以桃園媳婦身分回到桃園服務貢獻所長，擔任桃園市資訊科技局長，一手催生新科技打造的桃園市民卡數位平台，在防疫期間擴大應用在振興小商家、孕婦疫苗接種預約、防疫關懷包領取等公共服務領域，這項成績也替那時候的桃園市政府拿下全球智慧城市首獎。2024總統大選期間，余宛如以科技業累積的口碑與人脈籌組賴清德總統科技後援會，並邀請曹興誠擔任總會長，手舉十二吋晶圓登高一呼與賴清德一起宣示用科技壯大台灣 ，從科技新創到高科技產業的政見行銷與宣傳都可以看到余宛如的身影。

▲前立委、TITA執行長余宛如出任工研院創新公司總經理，五大方向助攻台灣高科技產業升級。（圖／記者陳弘修翻攝）

2024總統大選落幕後，余宛如回到民間持續耕耘科技領域，她在今年三月接任台灣產業科技推動協會（TITA）執行長一職，持續在半導體、AI、太空衛星與通訊、無人機、生技醫療等領域深耕，除了協助TITA積極擦亮舉辦多年的「金根獎」招牌，她更邀請了數發部長黃彥男與上百家企業主一起共同催生台灣金根獎聯誼會，並在竹科舉辦「生成式AI的創新發展與應用」論壇，期盼讓TITA成為第二個玉山科技協會，一起幫助台灣產業轉型升級。

對於接任ITIC總經理新職，余宛如接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，創投是引導資金注入產業的重要媒介，未來她會善用創新公司的獨特優勢，朝五大方向發展，內容包括：一、南台灣高科技S廊帶正在成形，例如，屏東的太空衛星、高雄的半導體、台南的智慧綠能與嘉義的無人機等，她會帶領ITIC為南台灣的高科技產業升級注入資金活水。二、發展私募基金協助企業併購等工作，並幫助台灣企業面對淨零碳排與數位轉型的挑戰 。三、落實總統賴清德提出的每年投資新創1500億，包含AI與智慧醫療以及五大信賴產業等，深化台灣經濟發展的護城河。四、關注雙用新創科技，協助國防工業自主。五、擴大與國際基金的合作，成為政府經濟外交的幫手，並協助台灣高科技產業與民主國家的資金鏈結。

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