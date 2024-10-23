彈性工時、遠距辦公及專案遷調等　港務公司引領職場新文化

▲港務公司基隆港職場教保中心。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

為了落實企業社會責任，積極回應同仁對工作與生活平衡的需求，台灣港務公司不斷精進並推動多項友善家庭職場措施，致力於營造讓同仁能夠在家庭與工作之間取得良好平衡的職場環境。港務公司所推動具多元且貼心的友善家庭措施，包括彈性工時、遠距辦公及專案遷調等，不僅滿足同仁的實際需求，也展現了公司對同仁的關懷與重視。

多項友善家庭措施並非一步到位，而是港務公司透過12年的努力，持續不斷精進，從傾聽同仁需求、了解同仁需求到整體組織承諾，腳踏實地努力前進，為的是創造讓同仁無後顧之憂的職場環境，成為同仁堅強的後盾。

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推動彈性工時、遠距辦公及專案遷調

港務公司深知家庭與工作平衡的重要性，從公司2012年成立開始，即推動彈性工時制度，上午8-9時上班，上滿8小時即可下班。並自2022年起，如育有3歲以下子女的同仁，更可以於上午8-10時上班，上滿7小時即可下班，此措施讓同仁能根據個人需求，調整上班與下班時間，在不影響工作績效的情況下，更好地照顧家庭。

▲左上圖親子環境教育活動；右上圖港務家庭日；下圖台中港職場教保中心畢業典禮。（圖／港務公司）

經歷疫情的動盪期間，港務公司開始推動遠距辦公，讓家長在遇到小孩停課時，能更好的照顧家庭，不需要擔心請假所帶來的困擾，在疫情結束過後，依然維持遠距辦公制度，並加碼開放身心障礙之同仁、配偶或直系親屬具身心障礙之同仁、懷孕同仁、須親自照顧12歲以下子女或孫子女之同仁，依自身需求，申請居家辦公。

此外，港務公司除每年開放一般同仁申請遷調外，亦建立專案遷調制度，讓須親自照顧罹患重大疾病之直系親屬之同仁、本人罹患重大疾病之同仁、家中突遭變故或突發重大事故之同仁、須親自養育3足歲以下子女之同仁可申請專案遷調，以提高工作與家庭生活的平衡度，減輕同仁照顧家庭的壓力。

優於法規的給假制度與全薪家庭照顧假

港務公司有優於法規的婚假、產假、產檢假及陪產假，更是給予全薪7天家庭照顧假，在使用彈性上，也放寬了使用期限，盡力給足同仁請假彈性。在迎接新生命的同時，讓同仁有充分的時間照顧家庭，公司針對育有3歲以下子女員工減少每日1小時工時，且不扣薪，讓父母可以更好的運用時間，有更多時間陪伴家人，共同分擔家庭責任。

▲高雄港職場教保中心。（圖／港務公司）

推動職場教保中心

為了鼓勵、支持同仁組成家庭、撫育子女，港務公司於基隆、台中、高雄設立職場教保中心，設計規劃均以幼兒需求為發想，結合獨特港口環境與其他優勢條件，發展特色教育，打造親子友善職場。

職場教保中心優先提供同仁子女、孫子女登記就讀，強化企業育兒友善環境及家庭支持功能，並將名額開放外部幼兒就讀，減輕爸爸媽媽們的育兒負擔。3間教保中心皆融入當地特色，從基隆港的鳶飛魚躍、台中港的離岸風電，到高雄港的海洋永續，提供小朋友創造及想像力之適性啟蒙環境，並注重設施安全性及購置新穎多元性教學設備。職場教保中心收費皆比照非營利幼兒園之規定，第1胎每月學費為2,000元、第2胎每月學費為1,000元、第3胎免費，協助年輕父母減輕負擔。

辦理港務家庭日及家庭議題相關講座

港務公司每年辦理港務家庭日活動，鼓勵同仁帶家人共同參與活動，增進感情，並強化公司、同仁與家人間的連結。另，藉由每年定期開設有關家務分工、家庭溝通等課程，引導同仁思考家庭內性別分工與共親職議題，給予另一半更多的理解與尊重，使父母雙方都能兼顧工作及育兒。另亦辦理親子溝通相關課程，協助同仁從理解孩子，到穩固自我情緒，進而建立良好親子關係。

▲花蓮港辦理家庭系列講座。（圖／港務公司）

辦理各項活動宣導家務分工觀念，引導活動參與者(含員工、員工子女、社會大眾)思考家庭成員家務分工議題，推廣不分性別、不分親子，家務家人同分擔，進而增進家人情感凝聚。



健康管理與員工協助方案

除了推動家庭友善的工作環境，港務公司也高度重視同仁的身心健康。公司每年均會辦理多元健康促進活動，例如：提供定期健康檢查、辦理健康講座、紓壓課程、走讀、球類聯誼活動、挑戰百岳登山活動等，建立完善的多元健康促進計畫，規劃藉由觀念的建立及運動習慣的養成，以提升職場員工健康自主管理意識。

為照顧同仁身心健康，辦理員工協助方案(EAP)，提供免費諮詢服務，包含工作、家庭、人際、身心健康、精神疾病、財務及法律等多項主題，協助同仁解決困難，以最佳狀態投入職場；除了諮詢資源，亦辦理多種EAP相關課程或講座，促進同仁對於未來可能發生情形之應變能力並可預為準備或避免發生。

在推動友善家庭職場方面的努力，港務公司獲得了多項獎項和肯定。例如，港務公司2023年榮獲首屆「親子天下友善家庭職場獎」，成為唯一獲此殊榮的國營企業；2023年及2024年連續兩年榮獲HR ASIA「亞洲最佳企業雇主獎」；2021年至2024年連續四年榮獲1111人力銀行「幸福企業金獎」。

▲台灣港務公司員工價值主張EVP：「做好工作、過好生活！你我共好，幸福永續！」（圖／港務公司）

未來將持續優化並拓展現有的友善家庭職場措施，積極引進更多創新做法，以期在同仁家庭需求多元化的趨勢下，提供更全面的支持。港務公司相信，只有在家庭與工作之間取得平衡，才能真正提升同仁的幸福感與工作效率，並最終實現企業與同仁雙贏的局面。

港務公司表示，未來將繼續打造多元共融、友善的職場環境，以實踐員工價值主張(EVP)：「做好工作，過好生活！你我共好，幸福永續！」，為同仁提供「做，好工作；過，好生活」的支持，實現公司與同仁的雙向良性循環，並與聯合國永續發展目標(SDGs)第8項「良好工作與經濟成長」的目標相契合，共同朝向公司與同仁永續共好的目標邁進。作為港務公司的一員，同仁不僅是在職場中貢獻自己的專業能力，更是企業不可或缺的一部分，港務公司將繼續以人為本，致力於提供更友善、更溫暖的工作環境，讓每一位員工在這個大家庭中，感受到來自公司的關懷與支持。