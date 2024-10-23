台股收跌200點　台積電跌15元至1060

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌200.67點，以23334.76點作收，跌幅0.85％，成交量3326.91億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌133.19點開出，指數開低走低，盤中最高達23486.45點，最低23318.84點，終場收在23334.76點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1060元，跌幅1.4％；鴻海（2317）上漲0.5元至216元；廣達（2382）下跌2元至317元；陽明（2609）上漲0.7元來到68.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.05元至9.73元。
今天漲幅前5名個股為三集瑞-KY（6862）上漲124元，漲幅91.85％；銘鈺（4545）上漲6.1元，漲幅10％；連宇（2482）上漲3.1元，漲幅9.97％；達興材料（5234）上漲23元，漲幅9.94％；展達（3447）上漲5.8元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為東訊（2321）下跌1.2元，跌幅7.97％；錼創科技-KY創（6854）下跌12元，跌幅7.14％；來億-KY（6890）下跌23.5元，跌幅5.75％；台勝科（3532）下跌7元，跌幅5.43％；菱光（8249）下跌3.3元，跌幅5.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|三集瑞-KY（6862）
|259.0
|▲124.0
|▲91.85％
|銘鈺（4545）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|連宇（2482）
|34.2
|▲3.1
|▲9.97％
|達興材料（5234）
|254.5
|▲23.0
|▲9.94％
|展達（3447）
|64.2
|▲5.8
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|東訊（2321）
|13.85
|▼1.2
|▼7.97％
|錼創科技-KY創（6854）
|156.0
|▼12.0
|▼7.14％
|來億-KY（6890）
|385.5
|▼23.5
|▼5.75％
|台勝科（3532）
|122.0
|▼7.0
|▼5.43％
|菱光（8249）
|61.0
|▼3.3
|▼5.13％
資料來源：證交所
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