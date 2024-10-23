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台股收跌200點　台積電跌15元至1060

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌200.67點，以23334.76點作收，跌幅0.85％，成交量3326.91億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌133.19點開出，指數開低走低，盤中最高達23486.45點，最低23318.84點，終場收在23334.76點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1060元，跌幅1.4％；鴻海（2317）上漲0.5元至216元；廣達（2382）下跌2元至317元；陽明（2609）上漲0.7元來到68.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.05元至9.73元。

今天漲幅前5名個股為三集瑞-KY（6862）上漲124元，漲幅91.85％；銘鈺（4545）上漲6.1元，漲幅10％；連宇（2482）上漲3.1元，漲幅9.97％；達興材料（5234）上漲23元，漲幅9.94％；展達（3447）上漲5.8元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為東訊（2321）下跌1.2元，跌幅7.97％；錼創科技-KY創（6854）下跌12元，跌幅7.14％；來億-KY（6890）下跌23.5元，跌幅5.75％；台勝科（3532）下跌7元，跌幅5.43％；菱光（8249）下跌3.3元，跌幅5.13％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
三集瑞-KY（6862） 259.0 ▲124.0 ▲91.85％
銘鈺（4545） 67.1 ▲6.1 ▲10.0％
連宇（2482） 34.2 ▲3.1 ▲9.97％
達興材料（5234） 254.5 ▲23.0 ▲9.94％
展達（3447） 64.2 ▲5.8 ▲9.93％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
東訊（2321） 13.85 ▼1.2 ▼7.97％
錼創科技-KY創（6854） 156.0 ▼12.0 ▼7.14％
來億-KY（6890） 385.5 ▼23.5 ▼5.75％
台勝科（3532） 122.0 ▼7.0 ▼5.43％
菱光（8249） 61.0 ▼3.3 ▼5.13％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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