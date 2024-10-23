海軍新型救難艦「大武軍艦」交船　台船將成為維修保養母廠

▲台船公司黃正弘董事長致贈船模予(右)海軍司令唐華上將。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)建造的海軍新型救難艦「大武軍艦」，今(23)日上午在台船公司高雄廠區舉行交船典禮，由海軍司令部唐華司令及台船公司黃正弘董事長共同主持，黃正弘期許台船成為公務艦艇後勤與維修保養母廠，一同守護海疆不負國人期待。

「大武軍艦」是以台東縣大武鄉為本艦命名，象徵整軍經武、我武維揚，發揚不畏艱難之精神協助各型遇難目標；大武軍艦與海軍已除役之大武艦同名，該艦曾先後參與定海、海南島及大陳轉進之役，於61年除役。

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新型救難艦主要是用來取代二次大戰時期美國設計建造的大湖級救難艦與大同級遠洋拖船，現有的救難艦船齡都已超過70年，裝備老舊，且無法執行萬噸級船舶拖帶任務，因此規劃籌建新型救難艦原型艦，並由台船公司承攬精進設計與建造業務，具有速度快、機動力佳、自動化作業能力高、拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶及與水下失事物體打撈等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。

「大武軍艦」為海軍推動「國艦國造」政策委託台船公司建造之新型救難艦。本案於109年12月4日簽約，110年8月4日開工，112年3月27日下水，本日舉行交船典禮，正式交付給海軍。台船公司於三年多之建造過程，面臨全球新冠疫情肆虐、百年難遇之航運衝擊、及傳統產業缺工極大之挑戰，惟在台船公司和周邊承攬商全體人員努力下，逐一應變以克服各式困難，讓衝擊降至最低。台船公司黃正弘董事長藉此典禮機會也向所有投入人員之努力表達最大的感謝及敬意。

該艦完成後，將為我國海軍注入全新能量，擔任海軍艦艇及大型無動力儎台的拖帶、海上遇險救難等任務，並協助其他公務單位及民間船舶執行海上救難、聯合搜救、人道救援等任務。因此，台船公司全體員工兢兢業業，結合中科院及各協力廠商，全力投入建造工作。

▲「大武軍艦」交船典禮大合照。（圖／台船提供）

本艦全長87公尺，最大模寬15.5公尺，滿載排水量3,250噸，滿載船速18節。最大特色為全電力推進系統搭配減速機及可變螺距車葉(CPP)，並配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置，另針對本型艦特殊任務裝載潛水作業系統、水下無人載具(ROV)及釋放回收系統。此外，本艦為國內第一艘具備拖帶萬噸以上船隻能力的救難艦最大負荷可至10萬噸，其新型的推進系統使其能在每年10月到隔年2月期冬季海象不良的期間仍能有效出海執行任務。

最後黃董事長表示，今日是新型救難艦的交船典禮，象徵國艦國造政策又邁入了嶄新的一頁，本日大武軍艦交船後能有效提升我國海上救難的能力，使我國能對周遭海域遇難船隻提供即時性的救援。台船公司將持續整合現有企業管理資訊系統及保固保養平台，確保國艦國造的優良品質與後續優良的維保服務，有效帶動國內相關產業之就業市場，以培養造船產業優秀人才，並秉持建廠精神，戮力以赴，也期許成為公務艦艇後勤與維修保養母廠，一同守護海疆不負國人期待。