CRIF Asia Top 1000首度納入ESG評比　啟碁等台灣22家企業進榜

▲ESG投入與營收成正相關，企業實現永續共榮。（由左至右依序： CRIF台灣總經理郭曉薇、CRIF Asia Managing Director Simone Lovati）（圖／CRIF提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著全球貿易和經濟整合的加速，亞洲的GDP已佔全球總量近50%，突顯區域經濟全球布局的重要性，CRIF最新推出的Asia Top 1000排名首次納入ESG評估，有22家台灣企業進榜，分別為：啟碁、中鼎、中美晶、豐泰、大成鋼、遠傳、致伸、瑞昱、群光、富邦媒、華邦電、亞泥、台泥、巨大、全家、新普、力成、聯詠、正新、永豐餘投控、技嘉，以及鴻準等。

CRIF調查結果顯示，在研發經費與環境保護支出逐年提升的情況下，Top 10企業的合併淨收入成長率仍高於Asia Top 1000的平均水平，這突顯出投入更多研發經費和環保支出能夠維持更穩固的淨收入，排名前段班企業更可能在ESG及營利面向，兼顧雙贏走向永續繁榮，企業在追求經濟效益的同時，若能兼顧環境保護和社會責任，將更有助於實現長期穩定發展，這證明了企業雙贏策略的可行性。

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CRIF預測，未來5至10年將是企業ESG發展的關鍵時期，ESG不僅是企業社會責任，更是提升企業競爭力的重要驅動。CRIF總經理郭曉薇表示：「CRIF將持續以台灣為基地，將國際先進的ESG經驗與在地企業需求相結合，透過ESG Bureau平台，提供企業更精準的ESG評估服務。」未來，CRIF將積極拓展ESG Bureau平台的服務內容及範圍，將台灣的ESG成功經驗推廣至整個亞洲，共同為打造一個更永續的未來而努力。

此次調查重視財務數據的成長性及企業的ESG指標績效，使不少企業突破傳統營收排名，以綜合評分的方式進入榜單，進榜22家台灣企業的產業類別多元，顯示台灣正全面加速減碳並銜接國際ESG評級標準。例如：中鼎、遠傳、亞泥及台泥的ESG指標不僅逐漸優化，還推動企業在亞洲千大中的整體排名上升，並在近年獲得國內外ESG大獎的肯定，反映出各界對企業投入ESG的重視，國際聲譽也將進一步驅動企業實現永續共榮與獲利。