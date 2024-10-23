北外灘國際航運論壇上　聯邦快遞宣佈在上海打造洲際轉運中心

▲聯邦快遞在上海舉行的「2024北外灘國際航運論壇」宣佈在上海打造洲際轉運中心。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞昨(22)日參加在上海舉行的「2024北外灘國際航運論壇」開幕式，並宣佈將其位於浦東國際機場的聯邦快遞上海國際快遞和貨運中心升級為洲際轉運中心。聯邦快遞高級副總裁、中國區總裁許寶燕與相關政府部門領導在論壇開幕現場共同點亮大螢幕，正式啟動這一重要的設施升級計畫。

「2024北外灘國際航運論壇」由中國大陸交通運輸部、上海市人民政府共同主辦，以「數字、智慧、綠色共建全球航運新生態」為主題，旨在洞察世界海運業和航空業發展趨勢，促進國際交流與合作，推動中國交通運輸行業健康可持續發展。

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此次計畫升級上海國際快遞和貨運中心，是聯邦快遞持續擴大在華投資的最新措施。升級後的洲際轉運中心將通過多種方式拓展連接上海與內地二、三線城市的航線，從而增強其網絡覆蓋範圍。結合聯邦快遞可靠的全球貨運網絡和獨有的產品及服務，該設施將進一步提升中國與國際市場的互聯互通，支持中國企業靈活高效地拓展全球業務，助力上海打造全方位門戶複合型國際航空樞紐，推動國際航空貨運樞紐建設。

作為中國對外貿易與經濟發展的重要支點，上海在聯邦快遞全球網路中起到關鍵的戰略作用。聯邦快遞的「上海之旅」始於2004年，這一年公司首次將中國區總部設在上海；2018年上海國際快遞和貨運中心投入使用，這是聯邦快遞在亞太地區的重要設施之一，也是目前浦東國際機場中最大的同類型設施。今年，聯邦快遞宣佈在上海正式啟用全新中國區總部，進一步深化在華佈局，推動中國與世界相連。