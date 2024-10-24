一檔「5項全能股」發威　產業隊長半年賺千萬

▲過去兩年張捷在AI產業中挖寶，賺到令人羨慕的財富。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近兩年受惠AI浪潮推升，台股不但突破2萬點關卡，指數還一路走升、越墊越高；台股資歷超過20年的產業隊長張捷，見新趨勢崛起，瞄準半導體產業，從中挖寶，2024年前3季投資報酬率高達6成，他的強勢股篩選策略值得了解。

張捷投資小檔案

出生：1981年

現職：財經講師、作家

學歷：台南師範大學MBA、成大地球科學系

經歷：證券公司基金經理人

投資心法：

透過5指標選出具新市場、寡占地位的潛力股

以題材面、籌碼面及技術面找進場、加碼點

標的達到目標價後，緊盯2條件隨時出場

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「這兩年沒買到AI股的人，心裡一定很悲哀！」講到投資，總是自帶氣場的張捷，靠著大量田野調查所累積的「知識護城河」，每每都能在關鍵時刻，布局到對的產業，參與強勢股飆漲行情。「像奇鋐、雙鴻，去年獲利都有1倍以上；台光電、金像電漲幅也不錯；今年前3季獲利約6成，AI伺服器夯，我就會從內到外，將所有供應鏈廠商研究透徹。」

他強調，投資要成功，第一步必須選對產業。「我是以Top-Down由上而下方式選擇產業；再利用Bottom-Up、由下而上方式選股。像今年上半年，投資關鍵詞是半導體，但相關產業包括：設備機台、特用化學、先進封裝、廢水處理到晶圓檢測，該從哪個領域切入，我有5項檢視指標。」

這5指標分別是，新產品、新市場、寡占、高成長及具國際級大客戶。「台股歷代股王，幾乎都符合這5項條件，遇到這樣的公司，只要股價還未大漲，就值得進場布局。」他說，像當年的大立光，在手機鏡頭不斷升級，華為、蘋果等國際大客戶支持下，獲利高速成長，就是最好證明。

今年上半年，張捷也逮到一檔「5項全能」股，即半導體設備廠均華。「公司主要產品是晶粒挑揀機及黏晶機；因投入CoWoS、3DIC等先進封裝設備，公司符合新市場、新產品且寡占條件；加上去年每股純益3.57元，今年第1季獲利就賺贏2023全年，2024年每股純益預估達18元，且客戶還是像台積電、日月光這種半導體一線大廠，只要股價還未發動，我就會先進5成資金卡位。」

張捷分享，透過指標，從對的產業挖到寶後，他會先參考同業本益比，擬定目標價，這樣遇到大跌時心裡有底，就不易被洗出場，投資起來更踏實；「一旦到達目標價後，只要爆大量、跌破10日線，就要全數出脫。」畢竟，克服投資心魔這件事必須不斷練習，一旦養成紀律，就能提高勝率。

以均華為例，張捷投資目標價設定在800元，進場平均成本約300元，股價爆量跌破10日線、約700多元出場，獲利8位數穩穩落袋，可說是大咬AI趨勢肥肉，投資成績令人欽羨。



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