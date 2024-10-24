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日央總裁曝為升息苦惱「睡不著」　日圓觸153低點後反彈

▲▼ 日本銀行,日本央行,植田和男。（圖／路透）

▲日本央行總裁植田和男。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行總裁植田和男暗示未來將繼續升息，他自曝為了思考日本升息讓貨幣政策正常化，「我天天睡不著」，在此之前日圓兌美元一度貶破153大關後見反彈，台銀日圓現鈔賣出價今（24）日則持續探0.2135、3個月低點。

《彭博社》、《路透社》等多家外媒報導，植田和男美國時間23日在華盛頓參加國際貨幣基金（IMF）年會時說：「我在思考未來正常化的總規模應該是多少，以及要如何在各個時間段最合理地分配升息。」

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植田和男表示，為了貨幣政策正常化，他24小時都保持清醒、天天睡不著。

他認為，貨幣政策如果採取非常漸進式的步調進行，市場將會產生長期低利率的預期，這可能會導致大量投機頭寸累積而出現問題，他說：「我們需要取得適當的平衡。」

由於日本在可持續實現 2% 通膨目標方面取得進展，日本央行於 3 月結束了負利率，並於 7 月將短期利率提高至 0.25%。

植田和男表示，如果經濟發展符合其預測，央行將繼續升息。但他也強調，在確定下次升息時機時，需要仔細檢視美國經濟前景等全球不確定性。

植田和男做出這番表態前不久，日圓兌美元23日一度貶1.4%至153.19，創出7月31日以來最低水準，今（24）日上午10點半前後，日圓兌美元轉強至152.445。

台北時間上午10點半左右，台幣兌美元來到32.04，升4.8分；而台銀日圓現鈔牌告則是在0.2135至0.2137之間表現，維持3個月低點。

外電引用Monex外匯交易員Helen Given指出，日圓再次走上危險的道路，尤其是考慮到日本央行在下週的會議上升息的可能性非常小，預期到今年年底，日圓兌美元可能會回到155的水準。

關鍵字： 央行日本升息日圓貨幣政策

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