雙11購物狂潮！星展銀聯手6大電商整月好買　分期0%利率享最高20%回饋

▲雙11購物狂潮，星展銀聯手 6 大電商。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

時序進入繽紛11、12月，迎來「雙11購物狂潮」，不忘手中一張卡，才能盡興吃喝玩樂。星展銀行看準持卡人需求，年底前推出一系列刷卡優惠，網路購物分期零利率還享最高20%回饋，讓人「11月整個月都好買」，另外年末聚餐天天有好康，出國享機場接送，還有機場貴賓室VIP極致體驗。



雙11是每年網路購物最大檔期，各家業者無不使出全力，如果選對一張卡，持卡人享受購物快感之餘，還可以回饋賺飽飽。



星展銀行從11月1日起至30日止與PChome、momo、蝦皮購物 、Yahoo!奇摩購物中心、淘寶／天貓、東森購物等各大電商聯手推出刷卡優惠活動，整個月都有超狂回饋等著你，不僅分期零利率，再享最高8,000幣回饋，讓持卡人整個月都好買。



以客戶最愛買3C家電的PChome 24h 購物來說，雙11檔期全卡友單筆分期滿NT$11,111享2,222 P幣回饋，最高享3,800 P幣回饋；若搭配星展PChome Prime聯名卡，搭配原本卡片權益，回饋高達38%！另外，momo購物雙11檔期也推出全卡友單筆分期滿NT$11,111享2,222 momo幣回饋，最高享3,333 momo幣回饋；全月再推出機車館活動，購買機車單筆分12期以上滿額享8,000 momo幣回饋，買到賺到！



在蝦皮購物刷星展卡同樣讓卡友回饋享不完，單筆分期滿額最高享NT$1,111刷卡金，此外，每週三星展日單筆滿NT$1,500現折NT$100，馬上有感！Yahoo購物中心單筆分期滿額最高享5,500點超贈點！各網購平台的活動日期及條件均不同（名額皆限量且皆需登錄），想要搶一波的消費者務必把握活動時間刷好刷滿！

▲雙11購物狂潮，星展銀讓人「11月整個月都好買」。（圖／記者屠惠剛攝）

除了雙11網購刷滿刷到滿足外，即日起至2025年1月31日止，星展銀行也提供年末聚餐優惠再升級！全台不指定餐廳、全卡別不須切換權益，天天享最高12%回饋！！搭配「一起用星刷」活動，自2024年9月1日起至12月31日止，用Apple Pay、街口支付等行動支付享最高15%回饋，連同上述餐廳優惠，最高享NT$1,500回饋，再享抽阿聯酋頭等艙香港飛杜拜雙人來回機票(市價NT$70萬)，放大消費回饋！



想要年底慰勞辛苦的自己，帶著星展銀信用卡出國旅遊絕對是首選。星展eco永續系列卡消費達指定門檻（刷卡購買機票且金額大於NT$8,000）即可以NT$100優惠價享受機場貴賓室VIP極致體驗；星展飛行世界商務卡有感升級客戶出國體驗，活動期間累積消費達指定門檻（NT$15萬以上），可享機場接或送一次。11月整個月都好買，趕快趁著網購購物季消費達指定門檻，幫自己賺一波優惠！



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