2024世界電信標準化大會亞洲登場首選印度　莫迪：正致力打造完全「印度製造」手機

▲莫迪表示，印度正致力打造完全「印度製造」手機 。（圖／翻攝國際電信聯盟ITU官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

對於印度在電信與移動通訊的發展與目標，印度總理莫迪表示，印度在短短10年內所鋪設的光纖長度是地球到月球距離的八倍，透過數位科技普及方式，不僅將電信作為連接的媒介，同時也作為公平與機會的媒介，「我們正致力於向世界提供從芯片到成品完全都是由印度製造的手機」。

回顧印度過去十年在電信與移動通信領域的發展，莫迪指出，印度已成功縮小了城市與鄉村、富人與貧困群體之間的數位差距。印度鋪設了相當於地球到月球八倍距離的光纖網絡，並迅速推進5G技術普及，使其成為全球第二大5G市場，未來更將進一步邁向6G技術的發展。

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此外，莫迪也強調，全球接受數位技術框架的重要性和全球治理指導方針的時機已經到來，印度必須確保未來具有技術實力與倫理正當性，包括在科技技術創新與包容的目標下，將社會福利計畫提升至新高度、賦予女性更多的機會與角色。

由國際電信聯盟(簡稱ITU：International Telecommunication Union)舉辦的2024世界電信標準化大會（簡稱WTSA：World Telecommunication Standardization Assembly），日前在印度新德里登場，莫迪是在主持開幕式與致詞時做上述表示，在活動期間，莫迪也主持了第八屆印度行動通信大會(簡稱IMC：India Mobile Congress)的啟動儀式，並親自參觀現場向全球展示的創新解決方案、服務和尖端應用案例、電信生態系統。

世界電信標準化大會旨在為各國提供討論並決定下一代關鍵技術標準的平台，例如，6G、人工智能（AI）、物聯網（IoT）、大數據、網絡安全等。由於今年的大會是首度在印度和亞太地區舉行，這個全球性的產業重要活動也吸引了190多個國家參加，現場與會者超過3000位電信、數位及資訊通信技術（ICT）領域的業界領袖、政策制定者和技術專家。

藉由舉辦此次的世界電信標準化大會，印度期望有機會在塑造全球電信議程方面發揮關鍵作用，為未來技術奠定基礎，同時也希冀企業和研究機構能在智慧財產權與標準必要專利發展上獲得關鍵與重要的洞察。

至於印度行動通信大會（IMC），這個號稱目前亞洲最大的數位技術論壇，定位在向全球展示創新解決方案、服務和尖端應用案例的重要平台，範疇與對象涵蓋產業、政府、學術界、企業和技術與電信生態系統的其他重要利益相關者。此次與ITU﹑WTSA聯袂登場的印移動通信大會，吸引超過400家廠商與企業參展，參與者來自120多個國家，在活動現場分享超過900個技術應用案例，超過100場的討論會議也邀請了600多位全球和印度的講者參加。

根據印度新聞局發布的訊息，莫迪認為，印度擁有12億手機用戶，9.5億網路用戶，在全球即時數位交易（digital transactions ）的比例中佔比超過40%，展示了數字連結已成為實現基層服務的有效工具，他也常高興ITU與WTSA選擇了印度作為討論全球電信標準和電信未來的目的地。

對於印度移動通信大會（IMC）與世界電信標準化大會（WTSA）聯合舉辦的活動，強調此次合作對推動全球標準制定與連接的重要性。他指出，WTSA的核心在於制定全球電信標準，而IMC則專注於服務的提供，將兩者結合為同一平台，展現印度對高品質服務與全球標準的重視。

莫迪強調，WTSA通過全球共識促進科技發展，IMC則是透過全球連結加強合作，在當前全球衝突與挑戰日益增加的情況下，這種結合尤為重要，如同他在印度G20峰會的主題提到的「同一地球、同一家人、同一未來」，印度在全球舞台上的使命是推動連接，無論是古代的絲綢之路還是現代的科技創新之路，印度的目標始終如一。

除了廣鋪光纖與加速5G的推進，在電信領域的改革上，莫迪也以印度降低行動數據費用為例指出， 每位印度人每月平均使用大約30GB的數據，印度的價格如今低至每GB僅12美分，其他許多國家每GB的費用是印度的10到20倍。

另外，COVID-19疫情期間，印度的數位平台確保了資金轉移、即時政策溝通、疫苗接種和數位疫苗證書等流程無縫接軌。在數位優先精神引領技術普及與創新推動數位民主化的努力下，印度創造了幾百萬個工作機會。

展望未來，莫迪表達了印度願意在全球分享在數位技術與應用結合公共基礎設施的經驗，在印度輪值G20峰會的主席國期間，印度也會將其將視為一個重要議題，並與世界各國分享。他呼籲，國際機構制定具包容性且適應未來挑戰的數位技術標準，技術創新與包容在全球範圍內應並行，未來的數位發展不僅要具備技術實力，也要確保倫理正當性。