「風電國產化」台積電1原因不買　業者：最大逆風是銀行

▲世紀鋼董事長賴文祥因投入風電，持續推動擴廠。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

離岸風電業者迎來最「大咖」的支持者，台積電長年的大掌櫃、資深副總何麗梅，在證交所於9月30日舉辦的「壯大台灣資本市場高峰會」上，公開向政府喊話，希望盡速檢討離岸風電的規範，提供彈性做法，例如放寬國產化項目的認列，並提供廠商更多融資管道。

曾被宣傳為「全球20大風場，臺灣佔16 座」，在綠電領域被寄予厚望的海上風力發電，政府2016年開始大力投入，先前規劃三大進度，包括示範獎勵、潛力場址、區塊開發，目標是達成2025年5.6 GW，2030年13.1GW的政策目標，除了台電之外，台積電就是第一批大買家。

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很不巧的是，興建過程遇到新冠疫情，導致成本大增，加上政府想藉此打造國家隊的自製能力，招標時要求使用在地產業鏈到一定程度，讓不少業者打退堂鼓，接連流標帶來的就是不斷放寬，進度仍趕不上變化，原本第一期、第二期分配的3GW，分別延後到2026、2028年之後，甚至第二期項目，僅一家廠商達標。

隨後又有歐盟以「國產化」為由狀告WTO，導致現任經濟部部長郭智輝在9月23日緊急約見風電業者，為如期併網，解放過去的國產化規則，甚至可能溯及既往，影響已選商完成的離岸風電第三階段區塊開發第1期、第2期，引發業界群起攻之，特別是遵守遊戲規則而成本大增、或因此退出的業者，還有為了國產化才剛投資百億蓋廠房買設備的本土業者。

產業發展署副署長鄒宇新向媒體表示，政府面對離岸風電，過去是產業政策、能源政策並重，「現在有一個最大前提，就是如期併網。」

▲為護國神山的再生能源需求，風電成要角。

「消息一出，親朋好友、銀行團、供應鏈、同業開發商的電話接不完，」世紀鋼董事長賴文祥在媒體上大聲喊苦，大家都怕政策動盪，銀行縮手、買家趁機壓低價格。

最先衝擊的本土業者，又以中小企業為主的供應鏈最傷，今年已有五套風機外殼從中國進口到台灣，「價格直接少四成。」業者向CTWANT記者說，越南、韓國的業者都虎視眈眈，中國廠商也可能繞道東南亞洗產地，大舉入侵台灣市場。

一馬達廠商跟CTWANT記者解釋，用外商的產品，最大問題是維修慢又很貴，過去怕被「偷師」，外商的風機若故障，他們不會派人維修，而是要求整台換掉，把我們當冤大頭，所以才會導致很多風機壞了就扔在一邊不處理的問題。

但其實，不願具名的風電業者向CTWANT記者解釋，現在最大的「逆風」，其實不是國產化，而是「銀行」。

業者坦言，風電市場可說是成也台積電、敗也台積電，「現在已進入『死亡交叉』，台積電不想買貴的電，想壓到5元左右，但風電業者要營利，至少5.8元到6.2元左右，如果賣給其他願意出高價的科技業者，銀行又不喜歡，擔心他們扛不起20年的穩定收益，恐導致專案借不到錢，借不到錢、風場就要廢了，以後科技業要大規模的綠電也沒了，這是『三輸』！」。

業者向CTWANT記者舉例，一個500MW的離岸風場，過去要花900億元打造，現在至少要1200億元，就是因新冠疫情、加上全球都在發展離岸風電，法國、德國、丹麥等都在打造大型風電場，據全球風能協會預估，2024年到2028年，全球離岸風電裝置總量會增加138GW，年複合成長量28%，僧多粥少下導致船、工人和設備都很貴。

▲風電的機台都非常巨大且昂貴，過去以外商為主。

有一業者為了搶船花大錢卻碰到疫情，當時一驗到陽性就全員下船閉關，完全不能施工，但各種租金還是照付，這種恐怖的錢坑，沒有銀行支援根本不行，「在商言商，外資一年都會進行好幾次財務成效評估，早就跑了，就是我們本土廠商才會努力拚完工，已經很了不起了。」連同業也看不下去、幫忙喊冤。

業者表示，離岸風電是龐大且複雜的工程，甚至連政府單位要驗收與查核都有點摸不清頭緒，加上先前有業者在國產化做「小動作」，搞得政府常常要查核、動輒要罰款，導致銀行也覺得，貸款給風電業者的風險很高，「對銀行來說，不如借錢給人炒地皮，簡單又好賺，但對台灣產業來說，得到的價值是什麼！」他憤憤不平地說。

「相對於光電雖然建置較快，但大家都知道台灣的土地不夠，不管是屋頂、地面型的光電，全部加起來也只是零頭，台積電要的是單一、穩定的大型供電」前三大民營售電業者向CTWANT記者透露，放鬆風電國產化政策會不會引發未來綠電價格波動等其他後續效應，還要觀察評估。

除了價格波動，還有一大問題，「包括沃旭與海龍風場，2025、2026年的發電已全被台積電買走」全球最大再生能源基金、哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文表示。換句話說，這兩年其他的「護國大山」都買不到大宗綠電，短期內難以解決。

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