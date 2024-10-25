星宇航空上市量價爆熱潮　張國煒自豪「創下傳奇」

▲星宇航空掛牌上市，董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今日掛牌上市，開盤10分鐘就漲了45％，讓不少投資人都振奮不已，星宇航空董事長張國煒表示，這6年多來星宇經歷許多風風雨雨，仍不畏艱難度過，台灣航空史很長，但是航空公司家數並不多，能夠這麼快上市確實很傳奇，創立星宇到現在有很多傳奇。

張國煒指出，上市對大家來講是一種肯定，上市不是只是炒股票，星宇是很正派、國際性的航空公司，我們不炒股票，讓投資人有機會一起來加入精品航空公司，透過上市可以讓所有投資人獲得基礎的安全與保障，更公開、更有效率更有安全感，讓資金來源更加多元化，是星宇發展上重要的一件事情。

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張國煒說，這幾年中一直很努力達到初衷、所謂的精品航空公司，遇到疫情、加上剛成立遇到很多困境，很多東西沒達到社會期待的部分會繼續加強，要把台灣精品航空形象帶到社會上，也帶動台灣民航業進步，讓台灣民航在國際發光發熱，

張國煒也打趣說，今天上市了，這段期間，很多網路上冒名詐騙股友社，「我張國煒本人沒有在炒股、更不懂得炒股，怎麼會教人家投資股票，我的K粉要睜大眼睛，K董不做這個事情，航空公司這麼難經營怎麼有空搞這些東西，大家要睜大眼睛看清楚不要上當。」