川普若當選引爆市場動盪　法人：低進布局明年元月行情

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國選統大選二周後登場，全球矚目，法人指出，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪，不過依舊看好台股受惠明（2025）年第一季AI拉貨進入旺季，建議預留現金，在此動盪期間可慢慢逢低買進績優股，等待年底至元月行情。

台股昨（25）日以23348.45點作收，周線下跌138.82點，跌幅約為0.59%，永豐投顧指出，美股拉回，外資在台股後半周亦轉為賣超，由於美國大選倒數計時，川普聲浪上升，增添市場不確定性，市場保持觀望，

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永豐投顧表示，美國總統大選前美、台市場皆出現觀望情況，其一為美國大選選情出現變化，其二為進入重量級科技股財報揭露日，預估下周台股呈現膠著，指數區間23000~23500。

永豐投顧整理下周美股重量級財報有安森美（ON）、AMD、Alphabet、 Apple、intel、恩智浦、Supermicro及亞馬遜等，其中AMD及Supermicro關係目前AI伺服器出貨進度及展望，亞馬遜對於AI的資本支出亦為後續AI建置續航力的重點所在。

另Apple及英特爾財報則關係著手機及PC市場的復甦力道，有了先前ASML的2025年展望爆雷經驗，投資人更是保持觀望態度。

