00935成分股「增刪各8檔」！台積電供應鏈輪動　專家看旺季有潛力

▲台股ETF展開換股。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

時序進入第四季，國內有多檔台股ETF陸續展開換股，依據台灣指數公司最新公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」定審結果，野村臺灣新科技50（00935）新增及刪除各8檔成分股，換股比率達16%，成分股異動或權重調整自10月22日起生效。

資料顯示，00935此次新增8檔成分股，包括中砂（1560）、華邦電（2344）、威盛（2388）、穩懋（3105）、家登（3680）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、矽力-KY（6415）；另外也刪除8檔成分股，包括智原（3035）、欣銓（3264）、世芯-KY（3661）、新唐（4919）、天鈺（4961）、譜瑞-KY（4966）、愛普（6531）、矽創（8016）。

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逢AI科技投資大潮，00935自2023年11月1日掛牌以來，截至今年10月18日最新資料，規模從11.4億元成長至93.6億元，增幅高達721%；受益人數約5.9萬人，觀察發行單位數也從7萬1,004張成長至41萬6,004張，增幅486%，顯示選股邏輯值得投資人留意。

00935基金經理人林怡君表示，觀察最新一次成分股審核結果，刪除的成分股主要是因為未通過指標篩選，例如股價表現疲弱使52周股價動能墊底，或是研發費用占營收比重下滑、絕對數值小於2%；而新增的成分股中，則有不少股價動能維持穩健向上，或是研發費用占營收比重有所提升。

林怡君進一步分析公司市場與產品優勢，新增成分股大多受惠於近期AI科技爆發式成長帶動相關需求，例如在晶圓代工與高階晶片製程的CoWoS先進封裝、晶圓與光罩載具，受惠AI晶片自製需求而帶動的IC設計，或是因伺服器需求激增而帶動的電源管理需求，以及製程中的必備關鍵耗材如鑽石碟技術砂輪、終端應用如資料儲存相關之快閃記憶體等，這些都是整體AI創新科技發展過程中，可望受惠的上中下游相關商機。

▲台積電法說會結果令市場驚豔，推動台股大幅走高，台積電相關供應鏈持續輪動。（圖／路透）

野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，00935追蹤指數「台灣創新科技50指數」精神著重在「研發創新」，研發活動投入愈多時，公司的價值和股價也會隨之提升，從歷史回測來看，研發費用占營收比例越高的公司，長期股價表現往往更為突出。

其中，00935指標「研發費用占營收比重排除最差25%及小於2%」更是直指科技股的核心「創新能力」。但漢遠強調，科技不斷進展，產業結構創新的速度愈來愈快，研發費用支出占營收比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司可望長期吸引資金不斷進駐並支撐表現。

展望後市，林怡君表示，台積電法說會結果令市場驚豔，推動台股大幅走高，台積電相關供應鏈持續輪動，預期指數動能未結束，台股有機會再創新高，加上第四季為傳統電子旺季，以及年底作夢行情在即，估計11月美國總統大選後美股可望回復多頭格局。

長期而言，林怡君認為，AI相關需求持續攀升，創新科技相關題材將成為投資人的契機，對於打算長期布局AI科技的投資人，投資人不妨趁美國大選前，把握投資良機，單筆或定期定額分批布局創新科技相關ETF。除了台積電等半導體族群，創新科技ETF更囊括其他AI科技軟硬體應用的領導品牌，不論是利用市場震盪或風格轉換時逢低進場布局，提早卡位搭上AI科技投資列車，可望豐富投資組合的多元性與向上潛力。

野村投信也提醒投資人，ETF價格會受到市場行情變動影響，ETF投資標的如為指數成分股，主要成分股價格若下跌，ETF價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資ETF除了要了解配息並非每次相同外，也需注意市場價格波動風險。