快訊／台股收盤大漲155.93點　台積電漲5元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲155.93點，以23348.45點作收，漲幅0.67％，成交量3004.72億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲62.55點開出，指數開高走高，盤中最高達23388.53點，最低23222.77點，終場收在23348.45點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲4.5元至216元；廣達（2382）上漲5元至310元；陽明（2609）上漲0.5元來到67.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.64元。

今天漲幅前5名個股為金橋（6133）上漲2.2元，漲幅10％；麗正（2302）上漲1.75元，漲幅10％；華孚（6235）上漲6.7元，漲幅9.96％；銘旺科（2429）上漲2.6元，漲幅9.94％；美隆電（2477）上漲3.45元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為零壹（3029）下跌10元，跌幅9.05％；工信（5521）下跌0.8元，跌幅6.11％；百和興業-KY（8404）下跌2元，跌幅6.06％；全新（2455）下跌9元，跌幅5.81％；瑞祺電通（6416）下跌8.5元，跌幅5.43％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 金橋（6133） 24.2 ▲2.2 ▲10.0％ 麗正（2302） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 華孚（6235） 74.0 ▲6.7 ▲9.96％ 銘旺科（2429） 28.75 ▲2.6 ▲9.94％ 美隆電（2477） 38.15 ▲3.45 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 零壹（3029） 100.5 ▼10.0 ▼9.05％ 工信（5521） 12.3 ▼0.8 ▼6.11％ 百和興業-KY（8404） 31.0 ▼2.0 ▼6.06％ 全新（2455） 146.0 ▼9.0 ▼5.81％ 瑞祺電通（6416） 148.0 ▼8.5 ▼5.43％

資料來源：證交所