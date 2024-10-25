快訊／台股收盤大漲155.93點　台積電漲5元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲155.93點，以23348.45點作收，漲幅0.67％，成交量3004.72億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲62.55點開出，指數開高走高，盤中最高達23388.53點，最低23222.77點，終場收在23348.45點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲4.5元至216元；廣達（2382）上漲5元至310元；陽明（2609）上漲0.5元來到67.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.64元。
今天漲幅前5名個股為金橋（6133）上漲2.2元，漲幅10％；麗正（2302）上漲1.75元，漲幅10％；華孚（6235）上漲6.7元，漲幅9.96％；銘旺科（2429）上漲2.6元，漲幅9.94％；美隆電（2477）上漲3.45元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為零壹（3029）下跌10元，跌幅9.05％；工信（5521）下跌0.8元，跌幅6.11％；百和興業-KY（8404）下跌2元，跌幅6.06％；全新（2455）下跌9元，跌幅5.81％；瑞祺電通（6416）下跌8.5元，跌幅5.43％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|金橋（6133）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|麗正（2302）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|華孚（6235）
|74.0
|▲6.7
|▲9.96％
|銘旺科（2429）
|28.75
|▲2.6
|▲9.94％
|美隆電（2477）
|38.15
|▲3.45
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|零壹（3029）
|100.5
|▼10.0
|▼9.05％
|工信（5521）
|12.3
|▼0.8
|▼6.11％
|百和興業-KY（8404）
|31.0
|▼2.0
|▼6.06％
|全新（2455）
|146.0
|▼9.0
|▼5.81％
|瑞祺電通（6416）
|148.0
|▼8.5
|▼5.43％
資料來源：證交所
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