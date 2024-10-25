SCFI終止連八跌回升5.98%　歐洲線漲最多、台灣市場歐美線雙跌

▲上海歐美線運價漲，台灣市場跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(25)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)終止連八跌，報2185.33點，漲123.18點，漲幅5.97%，主要漲在跌深的歐洲與地中海航線，漲幅分別為14.15%與10.51%，顯現控艙減班成效，也有助推動11月1日調升運價計畫。不過本周台灣市場歐美線都有降價，顯示減班也讓各地艙位供給狀況不同，市場也變得混亂。

大型攬貨業者指出，台灣市場本周歐洲線運價出現兩周前的每大廂3000美元超低運價，美國線每大廂也跌了1到2百美元，估計與台灣和上海供應的艙位不同所致。

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在美國線部分，目前超大型攬貨公司接到的地中海航運、馬士基航運與赫伯羅德航運提出美國線11月1日每大廂(40呎櫃)調漲3-500美元計畫，其他公司還未發出通知，但這家超大攬貨業負責人認為，11月5日美國總統大選投票，1日的漲價計畫不容易成功，有可能延15日，屆時大選結果已出爐，如果川普當選，調升關稅勢必難免，部分貨品會出現一波搶運潮，運價調漲的機率就很高。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2226美元，上漲276美元，漲幅14.15%，地中海線每箱2555美元，上漲243美元，跌幅10.51%，美西每大箱4783美元，小漲57美元，漲幅1.21%，美東每大箱5099美元，周漲跌130美元，漲幅2.62%。

波斯灣線每箱運價1427美元，周漲234美元，漲幅19.61%；南美線(桑托斯)每箱運價6285美元，周漲50美元，漲幅0.80%；東南亞線(新加坡)每箱運價464美元，周漲44美元，漲幅10.48%。