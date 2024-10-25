ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

世界投資者週聯合論壇　聚焦加密貨幣與永續金融

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

▲ 2024世界投資者週聯合論壇於10月8日盛大開幕，由金管會副主任委員陳彥良(右5)，率領(由左至右)SITCA副理事長尤昭文、CFA Society Taiwan理事長劉奕成、CCIM理事長林知延、TDCC董事長林丙輝、TPEx董事長簡立忠、TAIFEX董事長吳自心、FPAT理事長黃崇哲 、PFA理事長巫慧燕、TWSE副總經理趙龍共同主持開幕典禮。

文．張仲華 圖．理財周刊新聞中心、世界投資者週聯合論壇

為響應國內外金融環境變化快速，加密資產、永續發展、FinTech等趨勢正快速改變金融業樣貌，世界投資者週(World Investor Week,WIW)聯合論壇舉行為期3天的活動(10/7-10/9)，以「科技與數位金融、加密資產及永續金融」為主題，吸引近兩千人報名。

世界投資者週聯合論壇今年已經邁入第八年，由台灣金融分析專業人員協會、臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所以及臺灣集中保管結算所等9大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦，論壇廣邀國內外頂尖專家、產官學專業人士，分享永續金融、AI應用、加密資產等主題的最新趨勢，期望能提升參與者的金融素養，並探索金融產業的創新發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CFA Society Taiwan理事長劉奕成 以AI換裝熱鬧開場

台灣金融分析專業人員協會理事長劉奕成以AI虛擬人技術開場，展示各種有趣的衣著變化，從西裝到肌肉裝，帶動全場氣氛，並點出10/9(三)下午活動的兩大主題─FinTech與ESG。

劉奕成進一步說明，全球越來越多的資產管理公司將比特幣納入投資組合，反映出市場對虛擬資產的接受度逐漸增強，且在經濟不確定性加劇的情況下，虛擬資產提供了一種新的避險選擇。而在永續方面，劉奕成說，台灣需要重視碳管理，因為全球淨零排放的趨勢，正對各國的經濟發展及國際競爭力產生深遠影響，這是對企業的考驗，但同時也隱含商機。此外，在區塊鏈、IoT、AI等技術發展下，這些技術的應用，將協助企業，在面對全球碳政策趨勢下，提升效率與降低成本，並符合國際標準。

台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)主辦精彩壓軸場次，主題囊括「加密資產配置的新洞見、淨零趨勢下的碳管理策略、迎接碳價時代，全球永續金融發展脈動」。

加密貨幣夯！比特幣ETF規模驚人 產官致力備戰永續浪潮

在專題演講「加密資產配置的新洞見」中，穩健數位資產管理公司創辦人暨CEO徐崇寶，舉比特幣現貨ETF為例，強調加密貨幣在國外正如火如荼的發展，比特幣ETF資管規模成長快速，許多傳統金融機構紛紛前進加密貨幣領域。

而臺灣碳權交易所總經理田建中於專題演講「淨零趨勢下的碳管理策略」中，分享碳有價的時代下，我們可以怎麼因應與面對？並點出台灣產業普遍存在碳焦慮，不過隨著碳定價機制、碳費、碳權交易所…等持續發展，期望透過產業與政府的共同努力，企業能準備好，以維持台廠在國際的競爭力。

國際ESG證照 克服永續金融人才瓶頸

不過，田建中也直言，國內永續金融人力尚無法因應目前ESG發展需求，這將成為未來永續發展的一大挑戰。對此，臺灣碳權交易所與CFA Institute積極合作培養台灣永續金融人才，推出相關課程與證照，如國際ESG投資證照課程(CFA Institute Certificate in ESG Investing)，該課程由CFA Institute官方簽約授權，並由合作夥伴臺灣碳權交易所(TCX)及台灣永續金融與企業影響力協會共同開設，國際證照可幫助從業人員發展職場斜槓，透過專業師資結合理論與實務操作，一起成為ESG投資專家，洞悉永續金融機會。

AI、加密資產、永續議題 共創新局面

2024年世界投資者週聯合論壇在如雷的掌聲中圓滿落幕，論壇藉由理論與實務的深入研討，使台下參與者收穫滿滿，期待論壇能帶來金融產業的新契機，共創台灣美好的金融環境。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1261期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

關鍵字： 理財周刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

星宇上市首日狂漲60％　爆25萬張大量居成交量之冠

星宇上市首日狂漲60％　爆25萬張大量居成交量之冠

星宇航空（2646）今日掛牌上市，首日表現亮眼，股價開高走高上演蜜月行情，尾盤買盤也湧入，最高漲60％或12元至32元，終場收30.75元，成交量近25.2萬張，為個股成交量之冠。

2024-10-25 13:38
百達-KY下周一暫停交易　重大訊息待發布

百達-KY下周一暫停交易　重大訊息待發布

車用零組件／沖壓設備廠百達精密工業（2236）因有重大訊息待公布，下周一（10月28日）起暫停交易，待訊息公布後，再申請恢復交易。

2024-10-25 18:10
福懋油經營權開打　24席董事搶9席

福懋油經營權開打　24席董事搶9席

福懋油（1225）經營權大戰開打，親公司派的股東龍明公司依公司法173條第1項及第220條規定召集股東臨時會，提前11月22日全面改選9席董事（6席一般董事、3席獨董），由於競爭激烈，公司派許家提名9席、市場派吳家提名15席，總共24席競逐9席董事。

2024-10-25 15:42
德魯里貨櫃運費指數續跌4%　船公司11／1歐美線全力推漲

德魯里貨櫃運費指數續跌4%　船公司11／1歐美線全力推漲

德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)昨晚續跌4%，跌幅與上周相同，至每大箱(40呎櫃)3095美元，船公司在控艙減班後，全力要推11月1日漲價，尤其是運價跌幅較深，且年底要簽新年度長約的歐洲線；超大型攬貨公司負責人認為，這次美國線會漲，但是漲上去後可能很快又回跌，大型攬貨公司則認為，美東線調漲難度較高，下周才會明朗化。

2024-10-25 13:11
SCFI終止連八跌回升5.98%　歐洲線漲最多、台灣市場歐美線雙跌

SCFI終止連八跌回升5.98%　歐洲線漲最多、台灣市場歐美線雙跌

上海交易所今(25)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)終止連八跌，報2185.33點，漲123.18點，漲幅5.97%，主要漲在跌深的歐洲與地中海航線，漲幅分別為14.15%與10.51%，顯現控艙減班成效，也有助推動11月1日調升運價計畫。不過本周台灣市場歐美線都有降價，顯示減班也讓各地艙位供給狀況不同，市場也變得混亂。

2024-10-25 16:07
外貿協會招募新血　起薪45K、逾60個海外據點工作機會

外貿協會招募新血　起薪45K、逾60個海外據點工作機會

隨著全球供應鏈調整及國際經貿合作模式轉型，外貿協會積極深化與美國、日本、新南向國家及中東市場的聯繫，為因應未來的經貿發展需求，貿協將辦理新進人員甄試，在60個海外據點為台灣企業拓展全球市場提供強大支援，錄取後，大學畢業起薪4萬5仟元起，碩士畢業4萬8仟元起，自113年10月30日起開放簡章下載及報名，預計錄取30人。

2024-10-25 15:43
星宇加入寰宇一家呼聲大　張國煒：搞不好進星空聯盟「看各自魅力」

星宇加入寰宇一家呼聲大　張國煒：搞不好進星空聯盟「看各自魅力」

星宇航空（2646）今日掛牌上市，外界也關注星宇航空加入聯盟的進度，目前長榮航（2618）隸屬星空聯盟、華航（2610）則為天合聯盟成員，因此市場估星宇有很大的機會加入寰宇一家，對此，張國煒強調，加入聯盟各有利弊，不見得非加入不可，「搞不好會加入星空聯盟或天合聯盟都不一定，大家看各自魅力」。

2024-10-25 12:04
星宇列航空4雄　張國煒賣萌喊「是牆角小白兔」

星宇列航空4雄　張國煒賣萌喊「是牆角小白兔」

星宇航空（2646）今日掛牌上市，緊接著台灣虎航（6757）也即將再一般板上市，加上長榮航（2618）、華航（2610），台灣「航空四雄」已然成形，不過，張國煒笑說，「我一直認為我是小白兔、一路走來都躲在牆角被弄來弄去。」

2024-10-25 11:47
台積電美國廠傳出好消息！　晶片初期良率「超越台灣同級廠」

台積電美國廠傳出好消息！　晶片初期良率「超越台灣同級廠」

台積電（2330）位於美國亞利桑那州的第一座晶圓廠，傳出該廠「初期良率」超越了台灣在地製程的晶圓廠，是台積電於美國擴廠計畫後的最新進展，尤其當初台積電在美國設廠時還深受進度延誤及勞資糾紛，如今有了重大突破。

2024-10-25 11:32
興櫃2檔新兵今報到　佳運重機飆9成最猛

興櫃2檔新兵今報到　佳運重機飆9成最猛

永豐金證券主辦輔導佳運重機械（7783）、東方風能（7786）於今（25）日同時登錄興櫃，佳運以參考價108元登錄興櫃，挾著重件運輸解決方案利基，甫登興櫃股價就直衝200元大關，漲幅逾9成，最高來到205元；東方風能以95元登錄興櫃，表現也不俗，早盤漲幅一度逾3成，來到145元。

2024-10-25 11:31

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

快訊／星宇航空好威！　上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％

連專家都比不上的「最簡單的投資方法」

綠界開盤20分鐘墜跌停　鎖在83.4元

威力彩25連槓　下期頭獎6.3億元

星宇上市首日狂漲60％　爆25萬張大量居成交量之冠

大谷翔平紀念球買家超狂　優式資本徵15人年薪上看320萬

威力彩5.8億元開獎了　快來終結24槓

「風電國產化」　台積電1原因不買

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366