世界投資者週聯合論壇　聚焦加密貨幣與永續金融

▲ 2024世界投資者週聯合論壇於10月8日盛大開幕，由金管會副主任委員陳彥良(右5)，率領(由左至右)SITCA副理事長尤昭文、CFA Society Taiwan理事長劉奕成、CCIM理事長林知延、TDCC董事長林丙輝、TPEx董事長簡立忠、TAIFEX董事長吳自心、FPAT理事長黃崇哲 、PFA理事長巫慧燕、TWSE副總經理趙龍共同主持開幕典禮。

文．張仲華 圖．理財周刊新聞中心、世界投資者週聯合論壇

為響應國內外金融環境變化快速，加密資產、永續發展、FinTech等趨勢正快速改變金融業樣貌，世界投資者週(World Investor Week,WIW)聯合論壇舉行為期3天的活動(10/7-10/9)，以「科技與數位金融、加密資產及永續金融」為主題，吸引近兩千人報名。

世界投資者週聯合論壇今年已經邁入第八年，由台灣金融分析專業人員協會、臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所以及臺灣集中保管結算所等9大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦，論壇廣邀國內外頂尖專家、產官學專業人士，分享永續金融、AI應用、加密資產等主題的最新趨勢，期望能提升參與者的金融素養，並探索金融產業的創新發展。

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CFA Society Taiwan理事長劉奕成 以AI換裝熱鬧開場

台灣金融分析專業人員協會理事長劉奕成以AI虛擬人技術開場，展示各種有趣的衣著變化，從西裝到肌肉裝，帶動全場氣氛，並點出10/9(三)下午活動的兩大主題─FinTech與ESG。

劉奕成進一步說明，全球越來越多的資產管理公司將比特幣納入投資組合，反映出市場對虛擬資產的接受度逐漸增強，且在經濟不確定性加劇的情況下，虛擬資產提供了一種新的避險選擇。而在永續方面，劉奕成說，台灣需要重視碳管理，因為全球淨零排放的趨勢，正對各國的經濟發展及國際競爭力產生深遠影響，這是對企業的考驗，但同時也隱含商機。此外，在區塊鏈、IoT、AI等技術發展下，這些技術的應用，將協助企業，在面對全球碳政策趨勢下，提升效率與降低成本，並符合國際標準。

台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)主辦精彩壓軸場次，主題囊括「加密資產配置的新洞見、淨零趨勢下的碳管理策略、迎接碳價時代，全球永續金融發展脈動」。

加密貨幣夯！比特幣ETF規模驚人 產官致力備戰永續浪潮

在專題演講「加密資產配置的新洞見」中，穩健數位資產管理公司創辦人暨CEO徐崇寶，舉比特幣現貨ETF為例，強調加密貨幣在國外正如火如荼的發展，比特幣ETF資管規模成長快速，許多傳統金融機構紛紛前進加密貨幣領域。

而臺灣碳權交易所總經理田建中於專題演講「淨零趨勢下的碳管理策略」中，分享碳有價的時代下，我們可以怎麼因應與面對？並點出台灣產業普遍存在碳焦慮，不過隨著碳定價機制、碳費、碳權交易所…等持續發展，期望透過產業與政府的共同努力，企業能準備好，以維持台廠在國際的競爭力。

國際ESG證照 克服永續金融人才瓶頸

不過，田建中也直言，國內永續金融人力尚無法因應目前ESG發展需求，這將成為未來永續發展的一大挑戰。對此，臺灣碳權交易所與CFA Institute積極合作培養台灣永續金融人才，推出相關課程與證照，如國際ESG投資證照課程(CFA Institute Certificate in ESG Investing)，該課程由CFA Institute官方簽約授權，並由合作夥伴臺灣碳權交易所(TCX)及台灣永續金融與企業影響力協會共同開設，國際證照可幫助從業人員發展職場斜槓，透過專業師資結合理論與實務操作，一起成為ESG投資專家，洞悉永續金融機會。

AI、加密資產、永續議題 共創新局面

2024年世界投資者週聯合論壇在如雷的掌聲中圓滿落幕，論壇藉由理論與實務的深入研討，使台下參與者收穫滿滿，期待論壇能帶來金融產業的新契機，共創台灣美好的金融環境。

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