彰化溪湖透天新案站穩1500萬元　在地：量縮價有撐

▲被中部科學園區彰化二林帶旺的南彰化溪湖房市，隨著半導體封測大廠矽品精密、成運汽車二林電巴產業園區等紛紛進駐，房市不弱。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

被中部科學園區彰化二林帶旺的南彰化溪湖房市，隨著半導體封測大廠矽品精密、成運汽車二林電巴產業園區等紛紛進駐，即便在9月19日新信用管制上路後，在地房仲表示仍呈現量縮價有撐格局，蛋黃區的新成屋透天、預售新案更是站穩1500萬元大關。

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二林中科生活圈以二林、溪湖、員林為主要區域，上萬工作機會，加速園區周邊房市升溫。永慶不動產溪湖媽祖廟加盟店店長陳傑明分析：「溪湖仍以透天市場為主流，也因剛需堅強投資風氣不盛，在此次信用管制下，只有微幅受到銀行滿水位影響，貸款部分部分仍需排隊撥款。」





▲在地房仲表示，中科二林關係，潛在買盤量大，房市上調空間仍在，但釋出物件比較少。（圖／業者提供）

陳傑明說：「目前市場上仍受到中科二林關係，潛在買盤量大，房市上調空間仍在，但釋出物件比較少，屋齡30年以上的中古透天行情來到800~1000萬元，蛋黃區的新成屋透天、預售新案更是站穩1500萬元大關。」

溪湖蛋黃區以西環路、東環路一帶為主，也是在地主要生活機能，大型連鎖店接連開幕。也因生活機能成熟，大多數物件密集集中，陳傑明表示：「因原物料、通膨影響，在東西環外圍的新物件也要千萬元大關，不少購屋族回歸市中心尋找。」

▲永慶不動產溪湖媽祖廟加盟店認為目前市況來看房價下不來，也是買方出手時機。（圖／業者提供）



此次，新信用管制下，陳傑明說：「與都會區不同的是，溪湖賣方心態更趨於惜售，市場上流通的物件減少，買方心態則會期待房價下修，雙方都還需要一段時間適應新制。」

不過房價會不會修正，陳傑明認為：「目前市況來看房價下不來，這兩年來持續的上漲，新屋跟中古房價落差500萬元以上，整體搓合還是需要一段時間。」

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