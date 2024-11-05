美國大選交易下的避風港　法人：「這些股」有非凡表現

圖文／CTWANT

美國除了月度非農就業報告（NFP）、個人消費支出指數報告（PCE），蘋果等科技巨頭財報出爐，緊接就是總統大選。對於華爾街而言，四年一度的美國政治大戰是對金融市場的一場考驗。

自9月底與大選政策緊密相關的金融資產，伴隨選情變化共同轉向「川普交易」，「川普概念股」 川普媒體科技集團（DJT.US）、Phunware（PHUN.US）本月分別飆升117%與148%，受益於川普上任後政策傾向的比特幣、幣股、銀行股、美元紛紛大漲。

根據多位銀行主管分析，美國大選目前被認爲是2024年底前最動盪的事件，市場波動率將大幅提高。股市交易員開始瘋狂對沖波動性的防禦性類股，無論川普還是賀錦麗勝選，這些股票將有非凡表現，成為大選交易下的「避風港」。

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而在美股市場中，有兩類股近期也展露出這樣的抗風險性——金融及公用事業。本月標普500金融指數累計升近4%，為所有行業漲勢最強。其中又以銀行股表現最爲突出， 富國銀行（WFC.US）、摩根士丹利（MS.US）等多家大銀行最新季度的業績都十分出色。

公用事業方面，首先是該行業防禦性極強，加上AI發電概念再度被爆炒的電力股，GE Vernova（GEV.US） 10 月勁揚逾16%，其次是美國知名發電公司Vistra Energy （VST.US），該股全年累漲近230%。

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