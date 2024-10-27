華為白手套抓到了？台積電切斷供貨　「可疑客戶」遭爆料曝光

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

彭博社24日報導，台積電本月發現，為特定客戶生產的晶片流入華為手中，可能違反美國對中制裁措施，因此除通報台灣、美國兩地政府，也切斷對這家公司的供應。如今官方尚在調查中，但美國科技媒體指出，這間公司正是「廈門算能科技」。

路透社先前報導，半導體研究機構TechInsights日前拆解華為昇騰910B處理器，發現內部晶片為台積電的7奈米製程晶片。

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根據美國科技媒體The Information報導，一位不具名知情人士指出，台積電與美國商務部官員近期發現，台積電為中國設計公司「廈門算能科技」生產的半導體，與華為設計、販售的AI晶片有相似之處。

由於台積電已停止供應華為晶片超過4年，華為取得先進晶片一事，引發了台美雙方疑惑，目前相關部門正在徹底調查此事。

事實上，「廈門算能科技」由中國加密貨幣大亨詹克團在2019年創立，向中國地方政府銷售產品。在過去幾年，台積電已向「廈門算能科技」銷售了數十萬晶片。

對此，台積電表示，公司一向致力遵循所有法規，其中包括出口管制法規，因此2020年9月起就已停止向華為供貨，今年10月中旬也停止向一名可疑的客戶供貨，並向美國商務部通報。