勞氏日報分析胡塞攻擊最多的是希臘船舶　俄羅斯船舶掛零

▲希臘與歐洲國家船舶航行紅海遭後胡塞攻擊比例高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

根據海事安全公司Ambrey提供的數據，英國勞氏日報(Lloyd's List)分析指出，在涉及胡塞武裝的219起紅海事件中，有49起涉及希臘船東的船舶，瑞士、丹麥、英國及其他歐洲船舶也成為了熱門攻擊目標。但是沒有一艘俄羅斯船東的船舶遭到襲擊。

國內業界高階分析，中國與希臘是全球前兩大船東國，而中國與伊朗關係良好，受到伊朗支持的胡塞武裝曾宣稱中國和俄羅斯等國的船隻可以安全通過紅海，希臘船東的商船多數是採取長期出租策略，租給各國船公司經營，其中西方國家經常是胡塞瞄準的攻擊對象。

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按載重噸計算，希臘擁有的船舶涉及胡塞武裝2襲擊事件高達26%，而全球第一大船東國的中國，其船舶涉及的事件比例則較低，在報告的8起涉及中國擁有船舶的事件中，包括3艘散貨船、4艘集裝箱船和1艘阿芙拉型油輪，所有實益擁有人均被列為中國公司，因為這些船舶的租賃融資由中國的銀行提供，然而，只有兩艘船舶的經營者是中國公司，其餘船舶則與西方有聯繫。

勞氏日報在金年9月進行的早期分析，研究了胡塞武裝對商船最嚴重的83次襲擊，得出的結論是與中國和俄羅斯有貿易往來的船舶基本上被伊朗支援的叛軍“放行”。

在過去11個月中，Ambrey報告的219起事件中，沒有一艘俄羅斯擁有的船舶涉及其中，儘管俄船東Sovcomflot的許多油輪載著受制裁的原油，穿越蘇伊士運河、曼德海峽和紅海，前往印度和亞洲的目的地。

少數裝載俄羅斯貨物的油輪遭到了攻擊，但Ambrey的分析顯示，在大多數情況下，這些船隻當時在靠近其他更具邏輯性目標的船隻附近航行。

海上交通數據則進一步表明，在過去四個月中，西方和以色列擁有的船舶通過紅海的情況急劇下降。胡塞武裝正在成功實施許多人認為的非正式海上封鎖，除了那些極高風險承擔者或與該組織在地緣政治上結盟的船東外，其他船隻都避免通過。

繞行好望角的船隻大量增加，而那些仍在進入紅海的船舶的航次則更頻繁。數據顯示，從7月1日至10月15日，共有1659艘船通過曼德海峽，而在2023年同期共有5034艘船隻通過。

71%的年減率 (按載重噸計算)反映了幾類船型每周平均下降的趨勢，自去年11月襲擊事件開始以來，紅海這一航運要道的通過量在今年9月份達到了新低。Lloyd's List Intelligence的數據表明，散貨船和貨櫃船的通過量下降了71%，成品油輪下降了33%，原油油輪下降了48%。

大多數液化天然氣運輸船自去年11月起就停止通過紅海和蘇伊士運河，而很少有液化石油氣運輸船或汽車運輸船願意冒險。