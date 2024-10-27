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00940股民首度跌破90萬　9檔台股ETF新兵人氣一表看

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

9檔今年上市的台股ETF新兵人氣反轉，《ETtoday新聞雲》觀察集保統計，上周共有16343人下車不玩，月配型元大台灣價值高息（00940）在配息首度縮水的消息傳出後，上周受益人數大減1萬1787人、總受益人數跌破90萬戶，降至89萬6363戶影響最深。

▲▼9檔台股ETF新兵人氣表現。（圖／ETtoday新聞雲製）

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除了受益人之外，00940的規模也由原成立時1752億元持續縮水，7月23日一度跌破1700億元大關後重新回彈，但上周五（10月25日）又再次跌破1700億元大關，來到1691億元，較成立時規模足足少了61億元，相當於凱基優選30（00938）與兆豐電子高息等權（00943）兩檔ETF新兵的規模總和。

00940人氣衰退的原因，月配息不如市場預期有關。00940自5月首次配息以來，過去4次配息每股都發0.05元，但第5次配息突公告降至0.04元，若以10月25日收盤價9.64元估計，年化配息率僅4.98%，未達5%。雖然00940受益人減少，不過臉書00940自救會成員人數並未顯著增加，維持在近6萬人的水準。

另外，00940目前為止仍是台股ETF受益人數排名第5大，前4大受益人排名以國泰永續高息（00878）的144.9萬人最多；其次依序是元大高息（0056）的119.37萬人、群益台灣精選高息（00919）的100.6萬人與復華台灣科技優息（00929）的93.26萬人。

關鍵字： ETF台股

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