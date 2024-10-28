同事拒加薪反舉薦他！上班族傻陷「捧殺套路」...下場慘到爆

▲原PO同事讓出加薪機會給他，卻在暗地說他壞話。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在職場裡有時會遇到一些勾心鬥角的事。一名男網友就透露表示，同事拒絕主管的加薪提議，反而推薦自己，原本還以為對方是個懂得分享功勞的人，不料事情發展急轉直下，他才意識到掉進捧殺套路，現在不僅加薪無望，在團隊裡還越來越孤立，就連上司的態度也變得奇怪，「是不是該自己走人？」

原PO在Dcard以「同事推拒加薪反而舉薦我，最後我的下場只能說慘」為題發文，表示本來主管想幫同事加薪，對方的表現確實不錯，很會帶新人也很會活絡氣氛，可是當主管提議時，他卻拒絕了，還主動推薦先給自己加薪，「當時我還真的以為他是個懂得分享功勞的人，畢竟我真的也在專案上處理很多力。主管聽了，也覺得他很有團隊精神」，然而事情並不單純。

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男網友提到，該位同事後來開始偷偷說他的壞話，甚至裝作關心地跟主管提到「我覺得他最近是不是有點力不從心？」搞得自己壓力超大，不小心犯了一些錯，「隨著時間過去，我感受到周圍的氛圍變得奇怪。連原本支持我的同事也開始疏遠我，覺得我似乎成了團隊的負擔」。

原PO表示，最近主管態度開始變得奇怪，「甚至傳出風聲考慮是不是要讓我離開團隊。而那位同事呢？他的計劃成功了，不但擋住了我加薪的機會，還讓我在團隊裡越來越孤立，直到我不得不開始思考，是不是該自己走人。如果是你們在我的處境下會怎麼做…根本沒想過捧殺會發生在自己身上」。

貼文引發討論，網友紛紛留言「你就繼續做你的事，沒必要理他，只要可在一定的可控範圍內，隨著時間過去，謠言會不攻自破，他就是希望你慌，慌了以後才能完成他栽贓嫁禍的目的」、「我之前碰到一樣情況，最後老闆聽信小人讒言叫我走。人言可畏，主管又是非不分，真的沒救」、「做好自己的事，這種謠言一久就會被戳破了」。

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