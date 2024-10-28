日圓「0.2121」刷3個半月最甜　10萬台幣多換4萬日圓

▲日幣示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日本政壇情勢出現轉變，執政黨大敗未能過半，首相石破茂恐成「最短命首相」，日圓應聲走貶，今（28）日台銀日圓現鈔賣出價掛「0.2121」刷3個半月新低，可較9月中的高點多換近4萬日圓。

理專試算，若是今天上午9點48分，拿10萬台幣在台銀掛出「0.2121」現鈔賣出價時換匯，可買到47萬1475日圓；但如果是9月17日台銀牌告「0.2317」時拿10萬台幣換匯，當時只能換到43萬1592日圓，一來一回等於可以多換39883日圓，接近4萬日圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

合庫金首席經濟學家、合庫投顧董事長兼總經理徐千婷指出，日本大型上市公司海外所得比重偏高，日圓走貶，對企業出口表現有幫助。

徐千婷指出，石破茂過去不支持安倍經濟學，10月上任時市場認為寬鬆政策將受影響，日圓一度走升，結果石破茂上任後發現日本景氣不好因此對貨幣政策態度轉變，認「沒有升息的條件」，日圓才回貶走弱。

匯銀主管指出，日圓兌美元匯價在貶破150大關以後出現整理，不過如今執政黨勢力動搖，日圓兌美元在台北時間上午9點10分左右貶破153.67，為7月30日以來最低，有機會貶破155。

