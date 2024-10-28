台股開高收低！投資專家：美大選結束後「指數可望再上攻」

▲台股開高收低，觀望氣氛濃厚。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股28日開高收低，終場收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交量3,282.76億元，主要是美國總統大選進入倒數階段，市場觀望氣氛濃厚，待大選結束後，台股在AI趨勢下將有機會再往上攻。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，市場憂心共和黨總統候選人川普（Donald Trump）若當選將造成晶圓龍頭大廠不利局面，導致台股指數短線上觀望氣氛濃厚，不過分析晶圓龍頭大廠技術領先全球，短期間內被超越或取代的機率極低，預料大選結束塵埃落定後在AI趨勢領頭之下，指數有機會再上攻。

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除了大選外，美國多家重量級企業本周將公布財報。郭明玉表示，近期特斯拉（Tesla）財報優於預期，帶旺台廠相關供應鏈，在AI加持之下，對於美股未來將公布財報的重量級科技股財報樂觀看待。

此外，郭明玉認為，目前台股企業的營運展望樂觀，基本面穩健，讓電子指數表現相對強勢，建議投資人採取分批布局方式，並汰弱留強。

在選股上，郭明玉建議，可聚焦第三季、第四季營運動能轉強標的，以及2025年景氣預期回升、成長的產業。科技股如AI伺服器、AI PC、散熱等電子零組件，以及半導體封測、儀器設備、蘋果供應鏈等；非科技族群可側重金融、運動休閒、重電等。