新鮮人連告2公司！「職場整頓超人」討回欠薪：連加班費都要坑

▲原PO陸續入職3間公司，發現有2間都有違法事項，果斷檢舉成功。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

隨著職場環境的轉變，越來越多勞工意識到自身權益，勇敢捍衛合法利益。近日就有一位網友在社交平台上分享自己兩次成功透過勞資調解討回應有的薪水，引發網友關注。

一名網友「工作面試王」在Dcard以「剛出社會三家公司就被我告了兩家」為題發文，他提到在出社會的第一份工作，因疫情而遭資遣，當他申請失業補助時，意外發現公司並未依約將經常性獎金計入勞保，導致失業補助金減少約每月4千多元。

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向公司申訴無果後，原PO決定向勞保局提出勞資調解，調解員算出除了要補給原PO失業補助以外還有年終與公司少繳的勞工退休金。儘管公司派出法務、人資及主管出席調解會議，仍無法駁回他的訴求。調解失敗後，公司法務問原PO要多少錢才能調解，原PO開出2萬5千元，最終公司同意支付和解金，原PO成功追回補助。

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO還提到他在第二份工作中則遇到加班文化嚴重的上市櫃公司，在職7個月加班252小時，工作環境苛刻。在原PO離職後，公司要求他簽訂具懲罰性條款的離職手續，否則威脅他會將手續註記未完成。原PO堅持不簽、不接受任何不合理要求，並依法申請自己的出缺勤紀錄。

公司一度拒絕，甚至派遣協理打桌機，意圖讓原PO受到同事壓力簽訂合約。協理說合約沒什麼大家都有簽，這個合約就只是手續之一大家都不會看都會直接簽，聽完這番話原PO怒回「所以我等等拿一個合約給你，跟你說這隨便簽就可以了，你敢簽嗎」。之後公司更是不斷拖延他的離職申請，最後才在勞資調解申請後放棄阻撓，補償他的加班費用。

原PO在文末憤怒說到「反正台灣就是如此，上市櫃公司帶頭違法，勞基法，勞你妹」。除了這篇文章以外，「工作面試王」也會在自己的板上教網友如何準備面試以及自我介紹。

文章一出，引起網友熱議，不少網友留言「好帥，職場整頓超人靠你了」、「台灣真的勞權地獄」、「根本勞工楷模」、「原PO真是好厲害的頭腦，邏輯清楚，讓對方違法公司知道踢到鐵板了」。

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