美元優利搶市！中信銀年息最高6.5%　元大銀年底前皆受理

▲元大銀、中信銀祭出美元優利存款。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）於今年9月中宣布降息2碼，並預期年底前可能還有進一步降息的情形發生，不少民眾想在降息前，搶搭外幣高利存款，中信銀、元大銀紛紛祭出優利定存搶市。中信金歡慶中信兄弟勇奪中華職棒35年年度總冠軍，11月15日前，美元、澳幣、紐幣優利定存年息最高6.5%，元大銀行持續推出外幣定存優惠，包括「錢進美利」臨櫃美元定存享年息5%的優惠利率，及「澳視群雄」澳幣定存專案，存款期間3個月享有年息3.8%的優惠利率。

元大銀行於第四季祭出「錢進美利」定存優惠，即日起至今（2024）年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦美元定存，存款期間1個月享有年息4.8%之優惠利率，並同時享有美元讓3分優惠。本次也同樣回饋給首次開立外幣綜合存款帳戶，或是持有元大證券存款帳戶之客戶，於分行臨櫃申辦美元定存，最高可享有年息5%的優惠利率。

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澳幣也是近期熱門投資幣別，元大銀行推出「澳視群雄」澳幣定存專案，即日起至今年12月31日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行線上申辦澳幣定存，存款期間3個月享有年息3.8%之優惠利率，且最低起存金額只要澳幣1000元，並同時享有澳幣讓4分優惠。

中信金為了慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年年度總冠軍，11月1日起透過中國信託網路銀行或行動銀行申購基金定期定額及機器人理財─智主投，享免申購手續費、信託管理費，11月7日前每日限量3,500組跨行轉帳免手續費優惠。11月15日前，美元、澳幣、紐幣優利定存年息最高6.5%，今年12月31日前，中信銀行客戶以美元等14種幣別定期定額換匯，最高享減碼3.5分優惠；中信銀行My Way外幣數位存款客戶享外幣ATM存／提外幣每月一次免手續費優惠。