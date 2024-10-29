綠色及轉型金融行動方案上路　金管會：2028年授信納金檢

▲金管會。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（29）日發布「綠色及轉型金融行動方案」，方案內容涵蓋六大推動重點，包括：資金支持企業淨零轉型、蒐集建置企業碳排資料及強化氣候韌性、鼓勵金融業揭露減碳目標策略及自然相關財務資訊、普及永續金融證照及人才、精進永續金融評鑑及合作機制，以及提升國際影響力，期能擴大金融支持面向與力度，目的金融業協助導引資金入永續轉型外，2028年相關永續綠色將納入檢查局金檢範圍。

金管會自2017年推動「綠色金融行動方案1.0」，並於2020年8月及2022年9月接續推動「綠色金融行動方案2.0」及「綠色金融行動方案3.0」。方案1.0主要著重以資金支持綠能產業的發展；方案2.0則是涵蓋環境、社會及治理（簡稱ESG）面向，鼓勵金融機構投融資綠色及永續領域之產業或專案，並發展相關金融商品；方案3.0進一步整合金融資源，推動我國2050淨零排放目標。

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金管會表示，綠色金融行動方案推動至今，已建立永續金融生態圈的正向循環，對金融業及整體產業帶來深遠的影響，截至近期為止金融業綠色授信達1.59兆元，永續績效連結金額達1.35兆元，代表金融市場從對綠色產業的投融資支持，預計2028年相關綠色授信開始要納入金檢範圍。

我國自2022年承諾「2050年淨零排放目標」以來，戮力推動淨零轉型與永續發展，國家發展委員會2022年發布的「2050淨零排放路徑」已將「綠色金融」列入十二項關鍵戰略中，運用綠色金融機制與影響力，將資金導引到符合能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型的企業或專案。

金管會表示，近年來國際永續相關組織及倡議將焦點放在「轉型金融」，歐盟、日本、新加坡等國家並已推出轉型金融政策框架、方法或相關的指引及方案，為積極推動綠色金融成為我國淨零轉型的助力，並響應國際轉型金融趨勢，金管會參酌國際推動作法，以及蒐集各相關部會、金融機構、周邊單位、非營利組織及學界先進所提建議，推出「綠色及轉型金融行動方案」，期能導引民間資金支持永續相關基礎建設、低碳技術之研發、強化ESG及新興風險的因應機制等，並提升永續意識及能力建構、發揮金融影響力及提升國際能見度。

