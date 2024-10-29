Arm年度科技論壇登場　資深副總：台灣是AI產業中心

▲Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

Arm Tech Symposia 2024（Arm科技論壇）今日於台北展開，為巡迴亞太區五大城市的系列活動揭開序幕，其中Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI未來的可能性無窮無盡，且台灣更是AI產業中心，全球有9成的晶片是台灣製造，Arm正積極與生態系合作。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳一強今日則表示，AI創新有望加速換機週期，聯發科有信心能夠維持在AI行動平台的領先地位，Arm是聯發科的重要夥伴，將持續深化在AI領域合作。

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陳一強說，聯發科在AI邊緣端將提過去沒有的使用者體驗，他也以日前推出天璣9400處理器來舉例，這款旗艦處理器可以將AI應用於拍照和錄影，利用AI移除照片中的雜物以及在錄影時進行降噪。

Arm Tech Symposia 2024 以「讓我們一起重塑未來」為主軸，匯集 Arm 國內外的技術專家與生態系夥伴，並邀請知名產業領袖共襄盛舉。今天論壇吸引超過 2400 名來自科技產業的從業人員報名，現場逾千人出席，期待在此 AI 來臨之際，掌握 AI 運算的應用與機會。

Arm 北美業務副總裁曾志光表示，Arm Tech Symposia 在台灣舉辦近 20 年，一直被視為科技界最重要的活動之一。Arm 做為運算平台公司，致力將人工智慧推向每個角落，並攜手合作夥伴釋放 AI 的潛力，為世界帶來嶄新的體驗。

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey 則以「建構人工智慧運算平台的未來」為題發表講，分享隨著人工智慧無所不在，能源需求和運算複雜度都將推升到全新水準之際，Arm 平台將如何緊密結合運算效能、功耗效率、最佳化的軟體以及整合的解決方案，與合作夥伴攜手應對挑戰、掌握全新商機。

本次活動也邀請 Arm 策略夥伴進行關鍵對話，暢談其如何攜手生態系夥伴的先進技術，為使用者創造全新 AI 體驗。

首先加入對談的是聯發科技通訊事業部副總經理陳一強，他分享該公司的 AI 創新策略，以及對於 AI 產業技術走向的見解，並以近期發表的天璣 9400 為例，說明如何在基於 Armv9.2 架構上強化效能、優化影像，打造滿足各種生活情境的行動終端智慧 AI 體驗；緊接著 Chris Bergey 也和 Amazon Web Services（AWS）台灣暨香港總經理王定愷對談，王定愷闡述該公司在雲端應用的 AI 策略與藍圖，以及基於 Arm Neoverse 架構的 AWS Graviton4 處理器，如何大幅優化人工智慧（AI）/機器學習（ML）工作負載，提供領先業界的優異效能、靈活性與效率，實現大規模的 AI 創新。

Arm 年度科技論壇在台北場揭開序幕後，將接續在首爾、東京、上海以及深圳舉辦，與亞洲各大城市的科技菁英，持續進行分享與交流。