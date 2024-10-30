快訊／台積電持平至1040　台股開盤上漲59點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（30日）以22985.13點開出，指數上漲58.54點，漲幅0.26％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1040元；鴻海（2317）維持平盤至209.5元；廣達（2382）上漲1元至304元；陽明（2609）上漲0.4元來到66.6元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.55元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌154.52點或0.36％，收在42233.05點；標準普爾500指數上漲9.4點或0.16％，收5832.92點；那斯達克指數上漲145.56點或0.78％，收在18712.75點；費城半導體指數上漲120.5點或2.31％，收5332.17點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42233.05 ▼154.52 ▼0.36% S&P500 5832.92 ▲9.4 ▲0.16% NASDAQ 18712.75 ▲145.56 ▲0.78% 費城半導體指數 5332.17 ▲120.5 ▲2.31%

資料來源：證交所