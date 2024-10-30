快訊／台積電持平至1040　台股開盤上漲59點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（30日）以22985.13點開出，指數上漲58.54點，漲幅0.26％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1040元；鴻海（2317）維持平盤至209.5元；廣達（2382）上漲1元至304元；陽明（2609）上漲0.4元來到66.6元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.55元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌154.52點或0.36％，收在42233.05點；標準普爾500指數上漲9.4點或0.16％，收5832.92點；那斯達克指數上漲145.56點或0.78％，收在18712.75點；費城半導體指數上漲120.5點或2.31％，收5332.17點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42233.05
|▼154.52
|▼0.36%
|S&P500
|5832.92
|▲9.4
|▲0.16%
|NASDAQ
|18712.75
|▲145.56
|▲0.78%
|費城半導體指數
|5332.17
|▲120.5
|▲2.31%
資料來源：證交所
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