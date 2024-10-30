ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

路透：OpenAI、博通與台積電聯手　打造首款AI晶片

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

路透社引述消息人士說法指出，OpenAI正與博通（Broadcom）、台積電合作打造首款內部晶片，用以支援旗下人工智慧（AI）系統。

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI一直以來都在研究一系列讓晶圓供應更多元、成本更低廉的選項。這間新創公司考慮過全包下來自建，並籌措資金來達成一項所費不貲的計畫，也就是打造一個稱之為「鑄造廠」（foundries）的網絡來製造晶片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息人士指出，然而，打造網絡所需的成本和時間，讓OpenAI暫時放棄這項野心勃勃的計畫，改以聚焦在設計內建晶片上。這些消息人士因未獲授權公開討論公司內部事宜而匿名發言。

OpenAI、台積電婉拒置評；博通則未立即回覆路透社置評請求。

消息人士透露，過去數個月來，OpenAI在與博通合作之下，打造出首款聚焦於「推論」（inference）的AI晶片。

就目前而言，「訓練」（training）晶片的需求較大，但分析家先前即預估，隨著AI應用部署日益廣泛，推論晶片的需求可能會超越訓練晶片。

兩名消息人士表示，OpenAI仍在衡量是否開發或收購其他元素來替旗下晶片設計增色，同時或許也會接觸更多合作夥伴。

消息人士指出，在博通牽線下，OpenAI搶下台積電的製造戰力，於2026年生產OpenAI首款客製設計的晶片。消息人士說，上述時間表有可能會變動。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

川普效應！台銀黃金存摺飆2881元天價　去年底砸10萬現賺逾4萬

川普效應！台銀黃金存摺飆2881元天價　去年底砸10萬現賺逾4萬

在美國總統候選人川普當選機率提高下，國際金價應聲走揚，現貨、期貨黃金報價都破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日第一盤再飆出每公克台幣2881元天價，估算砸10萬元放不到1年就可賺逾4萬元。

2024-10-30 09:30
信用卡刷卡累積哩程大縮水！　2外銀明年起提高門檻

信用卡刷卡累積哩程大縮水！　2外銀明年起提高門檻

想透過刷卡消費累積哩程點數換取免費機票的持卡人要哭哭了！兩家外銀信用卡兌換哩程規定從明（114）年1月1日起大幅縮水，其中滙豐銀行旅人卡明年起提高至2旅遊積分兌換 1哩華夏哩程，門檻倍增，星展銀行飛行積分或活利積分門檻也都一併提高。

2024-10-30 00:01
康芮逼近　勞動部：出勤以安全為考量、遇發薪日可提早作業

康芮逼近　勞動部：出勤以安全為考量、遇發薪日可提早作業

康芮颱風逼近，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量；另以來到月底，可能適逢許多公司的發薪日，勞動部也提醒雇主提早薪資作業，預為因應。

2024-10-30 06:00
無懼川普言論　花旗看好台積電「目標價喊至1540元」

無懼川普言論　花旗看好台積電「目標價喊至1540元」

根據外媒Investing報導，台積電（2330）因其技術領先地位和在全球供應鏈中的地位而成為半導體產業的焦點，不過美國前總統川普的言論，為台積電帶來了潛在風險，但花旗仍看好並維持台積電股票買入評級，目標價為1540元，這也代表還有47%的潛在上漲空間。

2024-10-30 09:37
承諾給輝達100億度綠電挨轟　郭智輝：2026年台灣會有550億度

承諾給輝達100億度綠電挨轟　郭智輝：2026年台灣會有550億度

NVIDIA執行長日前指出，回台投資需要100億度綠電，經濟部長郭智輝昨日表示「我們可以給他」，相關言論遭到在野立委攻擊，對此，郭今天回應，2026年台灣會有550億度綠電，絕對足夠可以給NVIDIA使用。

2024-10-30 09:51
欣興法說失靈！美系外資重申「減碼」評等　目標價砍至120元

欣興法說失靈！美系外資重申「減碼」評等　目標價砍至120元

ABF載板股欣興（3037）法說會後遭市場唱衰，美系外資在新出爐的報告中表示，儘管欣興第三季毛利率及營益率復甦，不過對ABF載板市況仍維持審慎看待，重申「減碼」評等，目標價下看120元，較目前市價再減逾25%。

2024-10-30 12:02
一般人買比特幣ETF露曙光！　金管會：專業投資上路半年後評估

一般人買比特幣ETF露曙光！　金管會：專業投資上路半年後評估

金管會在9月底開放「專業投資人」可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），立委賴士葆在財委會上追問，何時擴及一般投資人？金管會主委彭金隆回應，半年是一個觀察點，要再看看執行成效，對投資人真能完全了解。

2024-10-30 11:37
路透：OpenAI、博通與台積電聯手　打造首款AI晶片

路透：OpenAI、博通與台積電聯手　打造首款AI晶片

路透社引述消息人士說法指出，OpenAI正與博通（Broadcom）、台積電合作打造首款內部晶片，用以支援旗下人工智慧（AI）系統。

2024-10-30 10:54
川普「保護費」台股嚇跌　彭金隆：沒有18套劇本但有預想結果

川普「保護費」台股嚇跌　彭金隆：沒有18套劇本但有預想結果

美國總統候選人川普針對台灣晶片業者，第二次說台灣偷了美國晶片業，立委賴士葆表示，消息傳來，造成台積電就暴跌、台股暴跌，如果川普當選，市場擔心他的言論將形成政策，金管會有何對策？面對立委進逼台股深陷「川普交易」，金管會彭金隆回應「沒有18套劇本，都有預想所結有結果。」

2024-10-30 10:53
財報兩樣情！Google盤後漲6%　AMD跌近8%

財報兩樣情！Google盤後漲6%　AMD跌近8%

美股進入財報周，Google母公司Alphabet打頭陣，因財報超出預期且雲端業務持續擴張，盤後股價超漲快6%，但超微（AMD）財測遜色，未滿足投資人期待，盤後下挫近 8% 。

2024-10-30 10:49

讀者迴響

熱門新聞

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／雲端發票抽獎重複率過高　財政部深夜5聲明「查證中」

雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

快訊／台船50年　魏正賜向養育他一生的公司鞠躬道別

信用卡刷卡累積哩程大縮水！　2外銀明年起提高門檻

雲端發票重複中獎　AI超扯機率曝光

財金教授退休規劃　簡單投資年賺8%

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

不是科技業！這職業月薪31.5萬最會賺

康芮逼近　勞動部：出勤以安全為考量、遇發薪日可提早作業

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366