欣興法說失靈！美系外資重申「減碼」評等　目標價砍至120元

▲ 欣興電子桃園合江廠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

ABF載板股欣興（3037）法說會後遭市場唱衰，美系外資在新出爐的報告中表示，儘管欣興第三季毛利率及營益率復甦，不過對ABF載板市況仍維持審慎看待，重申「減碼」評等，目標價下看120元，較目前市價再減逾25%。

受到外資看空影響，新興今（30）日盤中股價一度跌逾4%，上午盤最低報156元，隨後小幅翻紅至166.5元，漲幅1.53%；午盤再度遇到空單測試，股價再跌1元至162.5元，跌幅0.61%，成交量38397張。

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欣興第三季本業營運回升，不過受業外虧損拖累稅後淨利下探近4年半低點，美系外資表示，雖然欣興第三季毛利率回升至15.58%，已經略高於預估的14.7%，營益率6.19%，亦優於預期5.4%，但是業外虧損幅度高於預期，稅後淨利未達標，低於預期41%及市場共識46%。

美系外資估計，欣興對輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖晶片（GPU）載板良率仍低於日商Ibiden，供應占比可能會侷限於30～35%。

另外， 美系外資也預期ABF載板市況至2025年仍維持供給過剩，由於市場價格競爭持續，且英特爾更頻繁的售價談判將不利於毛利率，對ABF載板市場仍維持審慎看待。