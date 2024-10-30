國巨單季賺逾一股本「股價卻大跳水」！開低走低　跌幅達5.58%

▲國巨第三季營運亮眼，但法說會後，股價卻大跳水。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件廠國巨（2327）第三季大賺56.49億元，寫近八季高點，單季每股淨利（EPS）11.01元，累計前三季EPS賺達31.06元。儘管營運表現亮眼，但30日早盤股價開低走低，盤中跌破前波569元低點，最低價來到558元，下跌33元、跌幅達5.58%，主要是國巨看第四季營運平淡，且工業領域需求謹慎保守。

國巨第三季營運表現亮眼，營收317.38億元，季增1%，年成長15.9%，符合公司預期營收季增低個位數；稅後淨利56.49億元，季增3.6%，年成長16.7%，單季EPS賺逾一個股本達11.01元，累計前三季EPS賺達31.06元。

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另觀察國巨獲利率，第三季毛利率、營業利益率都呈現「雙增」，毛利率35.2%為七季來高點、營業利益率20.9%也有八季新高，與第二季相比持平而微增；不論是標準品或高階特殊品，平均銷售單價（ASP）及產能稼動率持穩。

以國巨前三季產品應用來看，車用占20%、工控29%、電腦及企業終端系統25%、通訊9%、消費性電子12%、航太/國防/醫療共5%。國巨表示，電動車產品在中國市場仍有出貨動能，應能維持溫和成長態勢，燃油車則趨緩；至於工控則因需求低迷，不論是歐美、亞洲都疲弱，預估至少6個月後才能看到復甦。

此外，由於第四季是傳統淡季，對於營運情形，國巨樂觀看待AI應用的營運動能，但也預估第四季營收將有季減個位數百分比，毛利率及營業利益率也會有低個位數百分點衰退；目前國巨力拚產品均價與上季持平，並在產能利用率規劃上，如標準品維持上季65%水準、特殊品與上季75%相當。

國巨也公告，董事會決議今年上半年不分派盈餘，同時宣布為推動台灣文化藝術教育發展，捐贈新台幣3,200萬元，給實質關係人、財團法人國巨基金會。