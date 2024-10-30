搶搭AI順風車！是方Q3營收破10億大關　單季EPS賺3.33元寫高峰

▲是方電訊公布今年第三季營運狀況。圖為是方電訊董事長吳彥宏（左）、是方電訊總經理劉耀元。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

獨立IDC機房營運商是方電訊（6561）30日公告今年第三季合併營收10.05億元，成長14.04%，不僅首度打破單季營收10億元關卡，也是連續5個季度刷新單季歷史新高，第三季每股淨利（EPS）達3.33元；累計今年前三季營收27.6億元、EPS為9.73元，再創高峰。

是方成功搶搭AI順風車，再加上IDC和網路連結等兩大趨勢，使得全新的聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道，尤其自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租、網路服務巷，乃至雲端服務收益等業務，營收都有大幅度成長。

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截至目前為止，是方旗下所屬全國最大網際網路交換中心TPIX會員數達到190位，全球排名74名。

為滿足亞洲地區日益旺盛的AI算力需求，是方從今年6月起積極尋覓戰略夥伴，並成功與雲服務運營商昕奇雲端、輝達（NVIDIA）認證的雲服務商GMI Cloud建立合作關係，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域的資源，共同打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，提供多元、靈活、穩定的AI雲計算解決方案。

是方今年7月也攜手美超微、翔耀實業等戰略夥伴共同成立台灣AI算力中心（AICC），成為亞洲第一座搭載H200核心設備的算力中心，在算力即國力的時代，未來更能強化台灣國家競爭韌性，成為亞洲AI算力技術發展先驅。

此外，全球AI數據中心開發領導者Zettabyte也在日前宣布，將結合是方電訊與GPU伺服器龍頭製造商緯創（3231）達成三方合作，透過是方聯雲AI智能資料中心的高功率供應，以及緯創高性能的節能配置，與Zettabyte液冷技術整合，致力於提高AI運算效率，預計於2025年推出進階AI服務，期盼未來將成為高性能AI解決方案的首選。