嘉惠電力攜手遠傳打造AI無人機　啟用全台首家全自動巡檢系統

▲亞泥轉投資嘉惠電力啟用AI無人機巡檢。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／嘉義報導

亞泥（1102）轉投資嘉惠電力為目前全台最大民營天然氣發電廠，嘉惠電力總經理陳廣泰今宣布，攜手遠傳（4904）率先打造結合AI技術及5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統，除了可大幅縮減巡檢時間外，也可削減危險因素，並預計可減少4分之3的人力、降低50％以上的巡檢成本。

由於台灣電力持續吃緊，為求民生和工業用電充裕，輸電線路的定期檢點和維護極為重要，傳統人工檢查方式，仰賴維修人員在高壓環境中，冒著生命危險斷電操作，再進行攀爬、走線檢視，不但耗時耗力且危險性極高。

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▲維修人員攀爬鐵塔檢查線路。（圖／記者廖婕妤攝）

為此，嘉惠電力和遠傳電信合作，率先打造結合AI技術和5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統，陳廣泰說明，廠內所使用的測繪巡檢無人機，搭載雙光熱感應鏡頭相機，根據事先透過3D模型系統規劃的路線，展開拍攝、識別、以及通報任務，巡檢過程所獲取的影像資料會經由5G專網，同步傳輸到監控中心，供專業工程人員分析判讀，迅速辨別潛在問題。

陳廣泰表示，AI無人機可提升巡檢效率、降低作業風險、精準異常分析，開啟後無人機會自動檢查現場氣候、GPS、訊號等是否清晰，即可開始執行任務，人力巡檢要申請斷電，但AI無人機不需要，隨時都可以上去做巡檢。

陳廣泰指出，平時透過人力檢查完3座鐵塔及輸電線路要花上1-2天時間，但透過無人機，檢查1座鐵塔只要花費30分鐘，可大幅縮減人力時間，因此未來會慢慢提高使用無人機檢查的比例，一來可削減危險因素，二來也可降低人力成本，以1年4季維護程序來看，至少可減少4分之3的人力、降低巡檢成本50％以上。