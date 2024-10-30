亞泥小金雞嘉惠電力前3季營收128億元　3期投逾400億拚5年內商轉

▲亞泥轉投資嘉惠電力總經理陳廣泰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／嘉義報導

亞泥（1102）小金雞嘉惠電力今年前3季營收為128億元，占亞泥營收約23％，全年業績看旺，目前電廠一、二期合計總裝置容量為121萬瓩，每年可發電56.8億度，第三期總裝置容量為120萬瓩，目標2029年6月商轉，投資金額逾400億元。

嘉惠電力總經理陳廣泰表示，第一期總裝置容量70萬瓩，於2003年12月商轉，第二期總裝置容量51萬瓩，於2021年7月商轉，一二期總裝置容量達121萬瓩，每年發電56.8億度，供應118萬戶家庭年用電量，且自運營以來從未發生過工安事故，近10年運轉績效台電調度可用率達99.9％。

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陳廣泰指出，嘉惠電力第3期為總裝置容量120萬瓩燃氣複循環機組、345KV輸電系統，目前已找到適當廠址，總投資金額落在400億元至450億元之間，環評預計明年Q1應該可以拿到，會參與台電投標，相關時程規劃還是要看台電標案釋出時間點，目標放在2029年6月完成商轉，但只要國家需要，嘉惠電力需求發展就義不容辭。

嘉惠電力去年營收占亞泥不到2成，今年前9月營收為128億元、占亞泥營收約23％，獲利則為17％，受到上半年停工歲修1個月影響，營收與去年同期相比略減2億元，不過設備跟運作非常穩定，預計今年全年整體業績會比較好，另今年也跟台電簽訂多賣20％電力、等於1年多賣8.7億度電給台電，可望挹注營收成長。