被台積電取消代工優惠價　Intel執行長搞砸兩公司好關係

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美系晶片大廠英特爾（Intel）即將在31日公告財報業績，不過市場普遍預期該公司即將迎來過去5季來最大跌幅，外媒《路透社》甚至報導，受到Intel執行長基辛格（Pat Gelsinger)）錯誤政策影響搞砸與台積電的關係，台積電更因此取消英特爾代工晶片6折的優惠，讓Intel更難重振雄風。

3年前，基辛格出任Intel執行長一職，希望能重振這個美國工業偶像，但他很快他就犯了一個大錯誤。

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報導中引用四位了解協議的人士表示，3年前英特爾與台灣台積電達成了一項「甜蜜的協議」，由台積電代工生產英特爾設計但連英特爾自己都無法生產的晶片，台積電同時提供極大的折扣讓利。

過去基辛格曾以「台灣不穩定」、「不能把雞蛋放同一籃子」，抨擊台積電的經營風險，而台積電創辦人張忠謀也曾向外評論基辛格「無禮」。消息透露，台積電私底下決定取消給英特爾的折扣，也就是不再對原價2.3萬美元的3奈米矽晶圓提供6折優惠。

根據 LSEG 截至 10 月 26 日編制的數據，華爾街預計Intel的收入將下降 8%，至 130.2 億美元，投資者希望基辛格明確說明其啟動和運行該公司最新製造技術的計劃。

8月一份災難性的季度報告引發了人們對基辛格重振這家陷入困境的晶片製造商的策略的一些懷疑。

Rosenblatt Securities 分析師 Hans Mosesmann 表示，英特爾投資者有兩個大問題：「它能解決嗎？」以及「誰來修復它？」

基辛格於2021 年就任首席執行官，他已發動裁員、暫停配息，並與現有客戶亞馬遜（Amazon） 達成了一項新的晶片製造協議，這是該公司為其最新18A 技術生產的首批重大交易之一。但這並未能安撫投資者，Intel今年下跌了 50% 以上，Intel的市值也跌破1000億美元。