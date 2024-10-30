美大選市場震盪　專家：轉進債市避風頭

▲台股震盪，專家建議轉進債市避險。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

美國前總統川普日前在節目上提到，台積電應該要付保護費，這一說讓台股嚇翻，加上還有美選不確定因素壟罩，整體盤勢在選情明朗前仍會震盪，相較陰晴不定的股市，債市的入手價相對甜蜜，專家建議，投資人可以趁著美債殖利率拉升，將部分資金投進債市避風頭。

市場達人分析，美國10年期公債殖利率從去年中低點3.7，現在回升到4.25%左右，國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、中信美債20年(00795B)都可見30元左右價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察債券市場熱度，00687B名列前茅，投資人把握低點好時機加碼，周二成交量超過3.2萬張，不僅如此，00687B受益人數突破30萬人，基金最新規模也衝上2551億元，今年以來成長1773億，漲幅達2.2倍，吸金能力驚人，且折溢價約0.1%，控制得宜，相較其他折溢價過高的美債ETF，買到就先賠，折溢價相當低的00687B是此時加碼的最佳標的。

投資達人提到，從市場面來看，美國聯準會降息話題還沒完，點陣圖顯示，今年底還會再降息2碼，明後年也都還會有降息空間，未來長短天期美債殖利率，有望同步下降，雖然現階段美債ETF跌幅有感，但長線上來看，持有美債是利大於弊，尤其是長天期美國公債，因為存續時間長，對利率變化敏感，有望得到更明顯的資本利得。

