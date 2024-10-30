IC設計新兵久昌科技搶攻電競市場　預計12月上旬掛牌上櫃

▲久昌科技董事長葉錦祥。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

久昌科技（6720）將舉行上櫃前業績發表會，並預計12月上旬掛牌上櫃。久昌科技受惠於線性電競鍵盤革命性應用，帶動線性Hall IC強勁需求及營收持續增長的效應，113年的上半年，合併營業收入為2.6億元，稅後純益為7404.9萬元，每股盈餘已達3.30元，上半年業績相較去年同期成長65.67％。

久昌科技目前主要產品為霍爾(Hall) IC、電源管理 IC (BCD 40V 1~7A)，擁有電源管理領域及霍爾(Hall)半導體元件開發能力，其中Hall IC廣泛應用於電競周邊產品、家庭娛樂、家電消費類、車載周邊、工業自動化、健康醫療等領域，並具有安全可靠、低能耗等特性，充分符合當前環保節能之趨勢；近年打入歐系線性電競鍵盤客戶的主要供應商，共同開發客製化特殊功能的電競鍵盤，深受專業玩家好評，公司為全球首家將Hall IC應用於電競鍵盤之IC設計公司。

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久昌科技未來發展將從既有線性電競鍵盤，擴展到家庭娛樂的遊戲手柄、滑鼠、無人機及航模控制，並積極提高電競鍵盤產業的市占率；車載暨電動車目前主要出貨為後裝市場LED車前燈散熱風扇驅動IC，公司線性Hall IC已送樣予歐系汽車品牌客戶之汽車零配件代工廠，整合設計於電流監控安全保護開關之應用，以期從後裝市場延伸至品牌客戶(前裝市場)，成為車用原廠的零組件供應商；公司於一般消費類風扇驅動IC市場穩定成長，目前發展高階風扇/馬達市場產品開發，預計113年第四季可正式推廣於高階風扇馬達應用，初期將鎖定於掃地機器人、AI伺服器散熱模組市場切入。

久昌科技深耕Hall IC多年、於應用領域創新不遺餘力，除了擁有自主研發的能力，主要團隊擁有長達20年以上Hall IC開發及製程領域產業經驗，長期投入CMOS製程改良及客戶關係經營，在業界已建立良好的客戶口碑；在節能減碳及環境永續的ESG大趨勢下，公司將繼續研發更高效、低耗能產品投注資源擴大觸角，打造進階的客戶解決方案，同時積極拓展國際市場的經銷商，讓久昌科技的優質產品可以行銷至全世界，持續帶動公司營收躍升。