ET民調／線上投保時代來臨！7成民眾愛用網路投保　國泰產險滿意度高

生活中心／綜合報導

工作佔了很大一部分時間，沒時間逛街買東西，買服飾、買生活用品全都在線上處理，關乎安全的保險，你是偏好找熟識的保險員投保還是在線上投保？到底現代人怎麼處理保險問題？《ETtoday民調雲》針對「台灣消費者網路投保行為」進行調查，發現高達7成民眾使用網路投保，尤其是男性使用率更是高於女性！

現代人生活忙碌，跑銀行辦事耗時又費力！根據調查，超過9成民眾使用網路銀行帳戶理財節省時間，這樣的習慣也逐漸影響保險投保行為，以前想要投保保險只能先聯絡保險業務員、再另外約時間面談了解保單內容的方式，自從線上投保方式越來越便利後，有越來越多民眾選擇使用線上投保，隨時隨地上線就能了解保單內容，輕鬆完成投保流程，數據顯示，使用網路投保及網路理財使用者中，以男性、東部離島地區居民、研究所以上高學歷及月收入4萬元以上族群的比例相對較高。

進一步分析民眾的線上保險選擇，調查顯示，曾經線上投保的消費者中，富邦產險（31.0%）是消費者印象最好的產險品牌，其次為國泰產險(28.6%)，明顯高於其他品牌；而選擇保險的內容來看，超過8成（87.2%）民眾曾使用線上投保產險商品，產險投保率最高的品牌則是富邦產險(53.8%)，其次為國泰產險(40.8%)，顯示民眾對兩個品牌產險的印象較佳，特別的是國泰產險在25～39歲、南部地區消費者的品牌印象和投保率相對較佳。

線上投保不僅僅是輕鬆點擊幾下，操作安全性及流程的直覺度成為消費者的關注重點。因此，產品選擇多、資訊清楚、保障完整都是民眾在乎的要素，超過8成（82.4%）民眾認為整體的服務體驗會影響投保決定，調查發現民眾認為線上投保國泰產險具有便利性（44.8%）、信任感（37.4%）、即時性（36.5%）、保險產品內容符合需求（1.3%）、保費較優惠（28.5%）等優點，整體使用的服務體驗較佳。

除了使用體驗外，高達9成（91.5%）的民眾認為理賠受理速度將顯著影響投保決定，尤其是60歲以上、專科或大學畢業、個人月收入介於4至10萬元，以及曾在線上投保國泰產險的族群，對理賠速度尤為看重。此外，超過8成（88.6%）的民眾表示，若產險公司提供網路客服服務將提升其投保意願，特別是在男性、北部地區、教育程度專科或大學以上及個人月收入逾10萬元的族群中尤為顯著。同時，超過8成（87.5%）的消費者認為若產險公司申訴率低，也會提升其投保意願。

突然要出國、出遊需要旅遊險，汽機車保險差幾天就要到期，偏偏這幾天就是沒有空去處理，時間吃緊的狀況線上投保最方便又可以快速生效，調查顯示，國泰產險線上投保服務獲得高度肯定，近乎所有受訪者 (97.6%) 對其即時性，例如投保後快速生效及即時確認投保資訊等表示滿意；便利性方面，也有超過9成 (97.2%) 受訪者表示滿意，肯定其隨時隨地操作及簡便的步驟，調查結果充分顯示國泰產險線上投保服務，有效解決消費者時間緊迫的需求，提供便捷且即時的投保體驗，持續獲得民眾的肯定。