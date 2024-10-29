快訊／康芮來襲！　國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

▲颱風示意照。（圖／記者周宸亘攝）

記者巫彩蓮／台北報導

康芮颱風轉中颱，隨著颱風逼近，風雨也增強，富邦、國泰兩大產險也率先公告暫停受理海外旅遊不便險的投保。國泰產險暫停受理10月31日、11月1日兩日生效海外旅遊不便險，富邦產險則是暫停受理11月1日生效海外旅遊不便險，業者呼籲民眾出發投保之前要看仔細。

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▲國泰產險公告旅平險暫停。（圖／翻攝公司官網、點圖放大）

國泰產險指出，受颱風因素，暫停受理海外旅遊不便險的時間在10月31日與11月1日兩天。另外，依主管機關規範，即日起，被保險人以網路方式投保旅平險的傷害醫療實支實付保險，重疊的保險期間內以1張為限。

富邦產險則指出，受颱風影響，11月1日（五）前往海外的旅遊不便險線上投保功能將會暫停受理。

▲富邦產險公告旅平險暫停，可點圖放大。（圖／翻攝公司官網）

今年颱風特別多，前波凱米、山陀兒帶來班機停飛、延誤所產生的理賠諮詢也暴增，這次中度颱風康芮來勢洶洶，結構變紮實且環流範圍相當大，東半部幾乎確定會有持續性的迎風面雨，保險公司因此提前公告暫停受理海外旅遊不便險，金管會則曾向外回應，業者此舉屬合理規範內，但事先就已投保的旅客，權益不會受到影響。

中央氣象署預測，康芮颱風預估在今（29）日下午到晚間發布海上警報，周三（30日）上午發布陸上警報，並且在周四（31日）下半天登陸花東。