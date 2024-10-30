勞金局辦理450億元委任案　徵選5業者、每家90億元

快訊／雲端發票爭議 台北國稅局：重複中獎人不是員工

財政部雲端發票抽獎活動爭議不斷，甚至引發「鄉民鍵盤辦案」比對中獎人身份，更質疑國稅局員工就是中獎人。對此財政部今（30）日再發出聲明，強調外界所傳並非事實，得獎人都不是財政部及所屬機關員工，亦非屬承辦廠商員工。 有關外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，財政部臺北國稅局刻正查證釐清中，俟有結果將會儘速對外說明。

雲端發票「4人重複中獎」炎上 立院限財政部1周內查明

台北國稅局舉辦雲端發票抽獎活動，不過得獎名單意外出現「4人重複中獎」爭議，立法院財政委員會今（30）日由立委黃珊珊等人發動臨時提案，要求財政部1周內查明是否有舞弊情形，提案通過。

聯發科第三季EPS 15.94元、年增37.8% 毛利率48.8%

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會並公佈第三季財報，聯發科第三季合併營收為1318.13億元，季增3.6%，年增19.7%，毛利率為48.8%，與前季持平，較去年同期增加1.4個百分點，本期淨利為255.9億元 ，季減1.4% ，年增37.8%，每股盈餘為15.94元。

AMD展望不如預期 陸行之：毛利率可能有上修空間

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖然AMD四季度營收/獲利指引市場不買單，但他看到幾個亮點，他也說以後深入研究AMD數據中心營收及獲利就夠了，且雖然營收指引保守，但四季度的毛利率可能有上修空間。

被台積電取消代工優惠價 Intel執行長搞砸兩公司好關係

美系晶片大廠英特爾（Intel）即將在31日公告財報業績，不過市場普遍預期該公司即將迎來過去5季來最大跌幅，外媒《路透社》甚至報導，受到Intel執行長基辛格（Pat Gelsinger)）錯誤政策影響搞砸與台積電的關係，台積電更因此取消英特爾代工晶片6折的優惠，讓Intel更難重振雄風。

民眾複委託買比特幣ETF露曙光！ 金管會：半年後評估

金管會在9月底開放「專業投資人」可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），立委賴士葆在財委會上追問，何時擴及一般投資人？金管會主委彭金隆回應，半年是一個觀察點，要再看看執行成效，對投資人真能完全了解。

川普「保護費」台股嚇跌 彭金隆：沒有18套劇本但有預想結果

美國總統候選人川普針對台灣晶片業者，第二次說台灣偷了美國晶片業，立委賴士葆表示，消息傳來，造成台積電就暴跌、台股暴跌，如果川普當選，市場擔心他的言論將形成政策，金管會有何對策？面對立委進逼台股深陷「川普交易」，金管會彭金隆回應「沒有18套劇本，都有預想所結有結果。」

川普效應！台銀黃金存摺飆2881元天價 去年底砸10萬現賺逾4萬

在美國總統候選人川普當選機率提高下，國際金價應聲走揚，現貨、期貨黃金報價都破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日第一盤再飆出每公克台幣2881元天價，估算砸10萬元放不到1年就可賺逾4萬元。

康芮逼近 勞動部：出勤以安全為考量、遇發薪日可提早作業

康芮颱風逼近，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量；另以來到月底，可能適逢許多公司的發薪日，勞動部也提醒雇主提早薪資作業，預為因應。

我國6.6萬個職缺找嘸人！ 何佩珊：中階技術人力最缺工

台灣面臨缺工挑戰，勞動部長何佩珊昨日強調「缺工不等於低薪」，會對症下藥來解決缺工問題，根據調查，我國缺工數達6.6萬個，其中以製造業最多、主要集中在中階技術職類，將強化職業訓練培訓量能，並配合國發會攬才專法，擴大進用中階技術人力，以回應產業人力需求。