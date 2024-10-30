勞金局辦理450億元委任案　徵選5業者、每家90億元

▲勞動基金運用局公告辦理國內投資絕對報酬型委託經營公開徵求受託機構案。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
勞動基金運用局今（30）日公告，將辦理新制勞工退休基金113年度國內投資絕對報酬型委託經營公開徵求受託機構，本次預計擇優徵選5家受託機構，每家受託金額為90億元，總委託金額共計450億元。
勞金局說明，本次規劃委任類型為絕對報酬型，目標報酬率為年報酬率達證交所公告近5年年底股票集中市場平均殖利率（目前為3.61％），加計300個基本點（即加計3％）。
勞金局表示，因應台股市場規模成長，並考量基金績效提升及目標達成可行性，經綜合評估後，目標報酬率由過去加計250個基本點，提高至加計300個基本點，期許受託機構積極創造報酬，提升基金整體績效。
此外，為落實永續投資策略，持續以編製永續報告書之上市櫃公司為投資標的，期在兼顧收益前提下，透過資本市場力量，導引企業重視永續發展。
勞金局強調，勞動基金資金運用，一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產，而本次委託案為例行資金配置，係依年度資產配置規劃資金運用。
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