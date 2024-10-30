川普重提台灣付保護費　謝金河：面對選舉結果、用不著太悲觀

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統候選人川普再度抨擊《晶片法案》，聲稱台灣該付保護費，受到此一利空消息衝擊，昨（29）日台積電、台股呈現挫低局面，財信傳媒董事長謝金河「塞翁失馬焉知非福？面對川普！」為題，撰文美國華爾街選前都押川普，台灣無法干預美國總統大選，只能靜觀其變，大家要有面對川普的心理準備，但也用不著太悲觀！

以下為謝金河「塞翁失馬焉知非福？面對川普！」全文：

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美國大選進入最後衝刺階段，川普聲勢似乎扶搖直上，美國華爾街選前都押川普！川普媒體科技公司股價從11.75跑到51.51美元，比特幣也大漲到7萬美元以上。

如果川普再度高票當選，參眾兩院又在共和黨手上，美國的政局會出現什麼變化？尤其是川普在選前不斷放話，語氣對台灣很不友善，尤其動不動就說台灣要交保護費，又把茅頭指向台積電！甚至暗示台積電到美國設廠拿到的66億美元補貼金也會生變。這幾天TSMC Adr的回檔，台股指數下跌，多少是受到川普的影響。

台灣無法干預美國總統大選，只能審度形勢，靜觀其變。不過，回首2018年川普大刀揮出，限制台積電出售晶片給華為，那時台灣很多半導體專家都說台積電完了，中芯國際崛起，會取代台積電。事後來看，台積電在先進製程快速前進，如今的3，5，7奈米占營收69%，成了台積電毛利率拉升的關鍵。

另一個是日韓交惡，安倍限制日本光阻劑等特用化學品出口到南韓，這個製裁讓南韓半導體產業吃足苦頭。這個世界慢慢感受到中國產業帶來的威脅，紛紛採取堅壁清野的措施。美國對中國的Ai晶片，量子科學的限制，從2025年元月起全面限制，川普即使當選也很難改變這個政策。

而大家關注的晶片法案得到美國政府補助的，InTel獨拿85億美元，台積電66億美元，三星是64億美元，這三家公司都得到補助，而且，到目前為止，只有台積電領先進度，如果川普要砍補助，3家一齊砍，不會只砍台積電！

川普要求台灣交保護費，其實台灣每年的國防預算支出，向美國採購武器，就是在交保護費！如果要台灣再交一點錢，或者是美軍進駐台灣，台灣可以得到更多安全保障，我相信台灣很多老百姓都願意。

再過幾天，美國總統人選就出爐，大家要有面對川普的心理準備，但也用不著太悲觀！

