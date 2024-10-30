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電信三雄雙11開戰！全優惠方案一次看　「送iPhone16只是標配」

記者蘇晟彥／綜合報導

電信三雄（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信） 30日不約而同都針對即將到來的雙11祭出電信優惠，中華電信提供申辦電信方案（包含光世代、MOD）就抽iPhone 16 Pro；遠傳與台灣大則是推出超殺電信方案，申辦門號、攜碼就用骨折價入手新機，更搭配旗下電商狂發購物金，讓雙11再度成為電信三雄的戰場。

中華電信雙11網路門市優惠齊發　抽蘋果首款AI旗艦iPhone

中華電信網路門市雙11好康優惠出爐，11月14日前申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案，有機會抽中蘋果首款AI旗艦新機iPhone 16 Pro 128G (共11名) 註1；客戶透過中華電信APP登入會員並完成實名驗證，即可參加點數總值達50萬元的「雙11點數爭霸戰」，有機會最高獲Hami Point 300點。

此外，11月11日起於網路門市成功申請任一方案前111名，再加贈Hami Point 111點。
 

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▲▼ 中華電信 。（圖／中華電信）

台灣大雙11優惠　專案價0元入手 Switch、Dyson吸塵器、吹風機　手機最高折4千元 訂閱制服務好禮
用戶即日起於實體或網路門市申辦5G 999元以上資費，指定手機最高折4,000元，還能暢玩由台灣大哥大與NVIDIA合作營運的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，享最高三個月白金方案或一個月鈦金方案免費，以及3個月免費使用MyVideo與KKBOX，讓你把院線電影、英陸日韓台劇、新番動漫、熱門節目追到飽，高音質破億首金曲與破萬檔Podcast內容聽到飽。

於11月期間myfone網路門市享更多優惠，申辦指定資費不僅送1,000元momo幣，若搭配OP響樂生活套裝、Google TV Streamer、vivo V40 12GB/512GB等台灣大獨家商品，加碼再送500元myfone online電子禮券，還能用0元專案價輕鬆入手「任天堂Switch OLED主機」&主機鋼化保護貼&2款遊戲片擇一，還可選擇Dyson戴森吸塵器與Dyson戴森智慧吹風」等家電精品。

此外，11月1日至11日每天登入myfone網路門市，即可免費領取myfone online電子禮券；達指定條件可抽PS5 Slim 30週年紀念套組、iPhone 16、11吋iPad air M2；11月6日至12日間推出夢幻3C逸品「瘋搶」活動，原價44,900元的iPhone 16 Pro Max 256G，於11月11日晚上8點只要41,111元就能帶走。

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遠傳雙11超級購物節「指定方案贈送111GB上網量」　限時加碼送1111遠傳幣、加碼抽iPhone 16
遠傳網路門市重磅推出雙11超級購物節，為新朋友與老客戶推出多項超狂優惠，還能參加 iPhone 16 抽獎活動。無論是新申辦/攜碼或續約門號，以及想要新手機的朋友，現在就到遠傳網路門市雙11超級購物節搶便宜！此外，遠傳再祭出預付卡限時「儲值加1元 多享千元上網」，以及實體門市同步狂歡搭門號/買空機皆享優惠，只要來遠傳，好康享不完。
新申辦/攜碼加碼送1111遠傳幣  再享免費流量、加價購一次擁有
11/1起至11/11限時加送最高1,111遠傳幣，申辦4G 299/399元（24期）資費方案送111遠傳幣，熱賣的4G 499/599元資費（24期），更可享1,111遠傳幣加 5G 111GB 流量豪禮，超殺優惠僅有11天。此外，11/1起至11/30，申辦/攜碼4G 299元以上資費方案，立即享加11元起銅板價選購行動電源、暖暖包或洗衣球等實用好物！以申辦4G 599單門號（24期）為例，現賺1,111遠傳幣，再拿111GB 5G上網量及多11元加購精選好物，雙11加碼優惠一次全部擁有！

老客戶續約折抵再抽點數　還有機會拿iPhone 16
 今年雙11給續約的老客戶滿滿福利！續約指定月付999元至1199元（30期），加碼專案價最高折價1,000元、月付1399元以上專案30期最高折價2,000元，還可抽HAPPY GO點數2000點，同時參加全館iPhone 16抽獎，續約變得更超值。

▲▼ 遠傳。

此外，凱擘大寬頻雙11也祭出限時優惠，申辦寬頻指定方案就有機會把iPhone 16帶回家。網路門市1G上網享月費折扣再下殺，還送國際級上網防護服務；Wi-Fi滿屋+上網方案則有MyVideo影劇、高畫質頻道免費看，或momo幣回饋好禮任選。

即日起至11月12日於凱擘大寬頻網路門市申辦1G光纖上網，限時享原優惠月租999元再折扣好康，月付降至799元，還免費提供3台Mesh Wi-Fi 6上網神器，並由專人到府量測安裝，無論在家中任何角落都Wi-Fi訊號滿滿零死角，全家人同時多裝置連網也順暢無阻，隨時樂享高規格連線品質，合約期間內再送價值4,320元的趨勢上網全防護服務，時刻保護家人個資，過濾網路色情、暴力等不適當內容，更能遠離詐騙網站及惡意病毒攻擊，為用戶打造值得信賴又安全的居家無線連網環境。

同時，凱擘也推出Wi-Fi滿屋+上網優惠方案，11月底前申辦每月699元起，可根據使用需求輕鬆選擇不同速率的光纖網路，還免費升級搭載Android TV且支援4K影像的A1 Box，再享影視好禮自由選，包括上萬小時國內外強檔影劇的MyVideo豪華月租、最多45個高畫質頻道的數位頻道家庭套餐、可折抵上網月費的momo幣等任選一，飆網、影音娛樂一次滿足。

凡於活動期間內申辦上述兩個光纖上網指定方案，即可抽市價超過3萬元的最新iPhone 16手機，把握時間手刀申辦搶禮去。

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