快訊／康芮強颱台北市停班　台股10／31休市

▲證交所。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣證交所表示，由於康芮颱風來襲，臺北市政府宣布公教機關停止上班，113年10月31日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。

康芮颱風即將來襲，全台已列為陸警範圍，今晚到周五清晨為颱風影響最劇烈的時間，北北基桃4縣市今晚宣布31日各機關學校停班停課，證交所進一步跟進調整，公告休市1天。

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因颱風過境，台北市政府宣布10月31日全日停止上班，櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場休市一日。

